Video Tin Tức

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Nguồn: Thông tin Chính phủ/ VTV1

Chiều 7-4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ trước Quốc hội.

Nguồn: Thông tin Chính phủ/ VTV1
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#thủ tướng #lê minh hưng #tuyên thệ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm