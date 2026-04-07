Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng 07/04/2026 15:28

(PLO)- Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Nguồn: Thông tin Chính phủ/ VTV1

Chiều 7-4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ trước Quốc hội.