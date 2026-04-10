Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới 10/04/2026 17:13

(PLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các Phó Thủ tướng: Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Trước đó, ngày 7-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 10/2026 bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Ngày 8-4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định 459/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Ngày 8-4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-CTN bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Phan Văn Giang.

Ngày 8-4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-CTN bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Ngày 8-4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Ngày 8-4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Ngày 8-4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.