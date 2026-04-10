Phân công nhiệm vụ của Thủ tướng và 6 Phó Thủ tướng 10/04/2026 15:54

(PLO)- Thủ tướng phân công công tác lãnh đạo Chính phủ, trong đó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chiến lược, 6 Phó Thủ tướng phụ trách những lĩnh vực chuyên sâu nhằm bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 666 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Nguyên tắc phân công công tác

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ và Chủ tịch UBND các cấp. Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo những vấn đề mang tính chiến lược, khó khăn, nhạy cảm và có tác động mạnh đến sự phát triển đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 7 thành viên, gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng; các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo và xử lý các công việc thường xuyên. Phó Thủ tướng thay mặt Thủ tướng quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng và pháp luật về lĩnh vực phụ trách.

Thủ tướng không xử lý những vấn đề đã phân công cho Phó Thủ tướng.

Khi Thủ tướng vắng mặt, Phó Thủ tướng thường trực hoặc một Phó Thủ tướng khác sẽ được ủy nhiệm thay mặt lãnh đạo Chính phủ.

Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Thủ tướng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hai cơ quan là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực trọng yếu bao gồm chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia và định hướng sử dụng ngân sách nhà nước.

Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phân định địa giới hành chính và những vấn đề chung về thi đua khen thưởng cũng do Thủ tướng trực tiếp điều hành. Thủ tướng phụ trách quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo chung về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia và Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng thường trực, theo dõi và chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ cùng một số lĩnh vực của Bộ Công an theo sự phân công.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics, bảo đảm năng lượng và giao thông vận tải.

Các công trình trọng điểm quốc gia, khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch tổng thể, chính sách đấu thầu, phòng chống tội phạm, đặc xá và phòng chống buôn lậu, hội nhập quốc tế, phối hợp công tác với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên cả nước cũng thuộc thẩm quyền quản lý của Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc còn phụ trách giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga, phụ trách Ủy ban với Lào và trực tiếp thay mặt Thủ tướng điều hành công việc của Chính phủ khi được ủy nhiệm.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Bộ Quốc phòng cùng một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao.

Các lĩnh vực do Phó Thủ tướng Phan Văn Giang trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bao gồm công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, biên giới, các vấn đề Biển Đông và Hải đảo; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam và các vấn đề liên quan đến nhân quyền.

Các nội dung về chấp thuận chủ trương đầu tư, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách cũng do Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đôn đốc giải quyết.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam và Trung Quốc, cùng vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo các vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Các lĩnh vực y tế, dân số, văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông, báo chí, xuất bản và công tác quản lý cai nghiện ma túy cũng do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phụ trách.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030, phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe, dân số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, cùng các ban chỉ đạo trung ương liên quan đến an toàn thực phẩm, du lịch và cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, theo dõi và chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng quản lý công tác dân tộc, tôn giáo và trực tiếp phụ trách khoa học, công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng các nội dung mang tính đột phá về công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cũng thuộc phạm vi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đôn đốc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, trực tiếp theo dõi chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng quản lý kế hoạch đầu tư, dự báo điều hành kinh tế vĩ mô, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán và dự trữ Nhà nước. Việc chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng, phát hành trái phiếu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, thu hút vốn FDI, quản lý vốn vay ODA và hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đều do ông định hướng chỉ đạo.

Cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng còn phụ trách các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trong lĩnh vực đất đai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Trưởng các ban chỉ đạo liên quan đến đổi mới doanh nghiệp, kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, theo dõi và chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ GD&ĐT cùng Thanh tra Chính phủ.

Nhiệm vụ trực tiếp của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bao gồm xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và xử lý các tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu quản lý toàn diện lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, ông chỉ đạo việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực, cùng nhiều trọng trách tại các hội đồng và ban chỉ đạo cấp quốc gia khác trong lĩnh vực được Chính phủ phân công.