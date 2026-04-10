Diễn biến mới vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm bé gái 13 tuổi tử vong 10/04/2026 14:34

(PLO)- Vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai lần 2 được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Ngày 10-4, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vừa có văn bản trả lời đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn 2 về việc bồi thường, hỗ trợ và xác định trách nhiệm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Đây là công trình thuộc dự án Trang trại Việt Phong Phú, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân.

Bản đồ hồ chứa trên núi Tân Lai. Ảnh Google map.

Đã bồi thường vụ vỡ hồ lần thứ nhất

Trong đơn kiến nghị, người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường thiệt hại và công khai thông tin theo quy định.

Theo UBND xã Tuy Phong, sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý vụ việc. Trong thời gian điều tra, UBND xã không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể.

Người dân làm thủ tục nhận bồi thường sự cố hồ chứa lần thứ nhất.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2-10-2025, sự cố tràn nước đã xảy ra tại khu vực chứa nước sản xuất của dự án này. Ngay sau đó, chính quyền xã Tuy Phong cùng các lực lượng đã có mặt để chỉ đạo ứng phó, di chuyển tài sản của dân đến nơi an toàn và bố trí lực lượng trực theo dõi.

UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực địa, yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát, chủ động hạ mực nước về mức an toàn. Chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều buổi làm việc với công ty để thống nhất phương án hỗ trợ. Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ tràn nước ngày 2-10-2025 đã hoàn thành.

Vỡ hồ lần 2 đặc biệt nghiêm trọng

Đến ngày 1-11-2025, hồ chứa nước trên núi Tân Lai tiếp tục bị vỡ. UBND xã đã kích hoạt phương án ứng phó tại chỗ, di dời dân và thành lập tổ kiểm kê thiệt hại.

Vụ vỡ hồ lần 2 xé toạc cả hẻm núi, hàng chục ngàn khối nước đổ xuống. Ảnh CHÍNH THÀNH.

UBND xã Tuy Phong đã đối thoại với các hộ dân, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu. Tính đến ngày 26-3-2026 Uỷ ban Mặt trận xã Tuy Phong đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng và 8.481 suất nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn, nước uống...) kèm tiền mặt bình quân 400.000 đồng/suất.

UBND xã đã phối hợp với Ban quản lý dự án số 2, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, Điện lực Khu vực Tuy Phong... tiến hành khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất như: khắc phục gia cố, khai thông các tuyến kênh, đường điện, hệ thống cấp thoát nước.

Thiệt hại tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân là rất nghiêm trọng.

“UBND xã ghi nhận các kiến nghị của công dân về việc công khai thông tin, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã Tuy Phong sẽ thông tin đến nhân dân theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền được biết của công dân”, văn bản của UBND xã Tuy Phong khẳng định.

Như PLO đã đưa tin, đêm 1-11-2025, sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm một lượng nước khổng lồ ập xuống làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha tại xã Liên Hương…

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào sáu ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư. Không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Một hồ chứa trên núi Tân Lai trước khi xảy ra sự cố.

Trong đó, hồ chứa lớn nhất rộng khoảng 20 ha, sâu 4,5 m với dung tích 900.000 m3 chính là hồ bị vỡ gây hậu quả thảm khốc. Trung tuần tháng 11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.