Thường trực Thành ủy TP.HCM phân công nhiệm vụ cho các Phó Bí thư phụ trách 10/04/2026 14:07

(PLO)- Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công các thành viên theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của TP trong thời gian tới.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thành ủy TP.HCM xác định, nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới là khẩn trương kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phân công nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cho các Phó Bí thư trong thời gian tới.

Đồng thời, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP; triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Vì vậy, Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công các thành viên trong Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của TP trong thời gian tới.

Cụ thể, phân công ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì, chỉ đạo việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo Nghiên cứu phát triển TP.

Ông Lê Quốc Phong được giao chỉ đạo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và các nhóm nghị định hướng dẫn thi hành có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM được giao tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Ông Nguyễn Văn Được sẽ chỉ đạo rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt từng lĩnh vực cụ thể, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Được có trách nhiệm đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng, mở rộng “Không gian Hồ Chí Minh” tại khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, bảo đảm hoàn thành trước ngày 2-9-2026.

Ông sẽ chỉ đạo rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt từng lĩnh vực cụ thể, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu triển khai các chính sách miễn vé xe buýt và miễn phí hạ tầng cảng biển cho người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Phân công ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát, tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với các dự án đầu tư trì trệ, kéo dài trên địa bàn thành phố.

Đồng thời chỉ đạo, giám sát việc triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2030, bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Ông Võ Văn Minh theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát, tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với các dự án đầu tư trì trệ...

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bổ sung đội ngũ giáo viên các cấp, hướng đến mục tiêu đến năm học 2027-2028 bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học ca 3 trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng theo dõi, chỉ đạo, giám sát chương trình nhà ở, lưu trú cho công nhân thuê; việc thực hiện các chính sách của thành phố về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi. Cùng đó là theo dõi, chỉ đạo các đề xuất hợp tác, hỗ trợ của các tỉnh, TP trên tinh thần thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Phân công ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công...

Ông Đặng Minh Thông sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công﻿...

Phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xây dựng Đề án sắp xếp báo chí TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết có nhiệm vụ bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ các trường đại học và Đảng bộ các đơn vị y tế; tiếp tục tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho nhiệm kỳ tới.