Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức nhận thêm nhiệm vụ 24/03/2026 20:52

(PLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM kiện toàn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM gồm 32 thành viên, do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Chủ tịch hội đồng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM gồm 32 thành viên.

Theo đó, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy là Chủ tịch Hội đồng. Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy là Chủ tịch Hội đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Hai Phó Chủ tịch hội đồng gồm NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP; Kiến Trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật TP, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.

28 thành viên còn lại là ủy viên Hội đồng.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM có nhiệm vụ đánh giá tình hình sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, việc thực hiện đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng; đề xuất các nội dung đổi mới, góp phần xây dựng định hướng và cơ sở lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Hội đồng cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị và đấu tranh, phê phán kịp thời các quan điểm sai trái, lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật; đề xuất khen thưởng các tác phẩm, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và các chế độ chính sách trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.