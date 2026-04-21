Cứu sống ngoạn mục 2 nạn nhân vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp 21/04/2026 18:06

(PLO)- 2 vợ chồng trẻ là nạn nhân vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp bị ngạt khói, tổn thương đa cơ quan, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cứu sống ngoạn mục.

Ngày 21-4, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết đơn vị đã cứu sống ngoạn mục hai người bệnh bị tổn thương phổi rất nặng do ngạt khói sau vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

Nạn nhân vụ cháy là 2 vợ chồng trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.

Khi nhập viện, 2 bệnh nhân toàn thân bám đầy muội than và tro cùng nhiều vết thương xây sát rải rác ở tay và chân, khó thở tiến triển nhanh, đau rát họng, ho khạc nhiều đàm nhớt lẫn muội than.

Ngay lập tức, các nhân viên y tế đã tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy cả hai bị tổn thương phổi nặng do ngạt khói, dẫn đến rối loạn ý thức, suy hô hấp nặng, bỏng khí quản độ 3 và suy đa cơ quan.

Người bệnh được xử trí tích cực bằng thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và phun khí dung các loại thuốc giúp giãn phế quản và giảm viêm theo phác đồ ngạt khói của Sở Y tế TP.HCM.

Vụ cháy nhà rạng sáng 12-4 tại phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Ảnh: N.TÂN

Bên cạnh đó, nhận định nguy cơ tổn thương đường thở và khả năng để lại biến chứng lâu dài do hít phải tro bụi đám cháy, cả hai bệnh nhân được các bác sĩ chuyên khoa hô hấp thực hiện nội soi phế quản ống mềm và rửa phế quản tại giường ngay trong ngày nhập viện và liên tục nhiều ngày sau đó.

Phương pháp này giúp loại bỏ muội than, dịch tiết và các chất kích thích trong đường thở, góp phần giảm viêm và cải thiện chức năng hô hấp.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, từ tình trạng hôn mê, phải thở máy và hỗ trợ đa cơ quan, cả hai người bệnh đã hồi phục tốt, có thể tự thở, ăn uống và sinh hoạt bình thường, được xuất viện và hẹn tái khám theo dõi.

Bác sĩ cho biết thêm, ngạt khói có thể tước đi mạng sống chỉ trong vài phút, nhưng hoàn toàn có thể cứu chữa nếu được xử trí đúng cách.

Theo đó, khi có cháy, bác sĩ khuyến cáo cần bình tĩnh và nhanh chóng thoát ra không gian thoáng đãng cách xa đám cháy, liên hệ lực lượng chức năng.

Dấu hiệu cần đi khám ngay nếu có tím tái, mệt lả, ho khạc đờm đen, thở rít, khò khè, chóng mặt hoặc lờ đừ.

Tuyệt đối không chủ quan, ngay cả khi cảm thấy bình thường sau khi thoát khỏi đám cháy. Nếu có biểu hiện khó chịu ở đường hô hấp, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.