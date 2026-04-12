Tình hình sức khỏe 5 nạn nhân vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp 12/04/2026 15:31

(PLO)- Một trẻ trong vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) hiện đang thở ô-xy, tình trạng tạm ổn; ba nạn nhân suy hô hấp phải thở máy, một nạn nhân thở ô-xy liều cao.

Ngày 12-4, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết nơi đây có tiếp nhận một nạn nhân là trẻ em trong vụ cháy nhà trọ rạng sáng nay tại phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM).

Bệnh nhi là NNDA (13 tháng tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Trung Mỹ Tây đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc rạng sáng 12-4. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi có dấu hiệu ngạt khí độc từ đám cháy.

Tổn thương chủ yếu tập trung ở đường hô hấp, song hiện tại chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương phổi rõ rệt. Đáng chú ý, qua thăm khám ban đầu, bé không có dấu hiệu bỏng ngoài da.

Bệnh nhi đang được hỗ trợ thở ô-xy qua mặt nạ nhằm tăng cường ô-xy trong máu và giúp đào thải khí CO ra khỏi cơ thể, chưa cần can thiệp xâm lấn như đặt nội khí quản hay thở máy.

Một trẻ em trong vụ cháy nhà trọ rạng sáng nay tại phường Tân Thới Hiệp đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Hiện chưa thấy tổn thương nhiều ở phổi bệnh nhi, không có dấu hiệu bỏng ngoài da, song cũng có dấu hiệu ngạt khí CO. Hiện trẻ được cho thở ô-xy, chưa cần thở máy. Tình trạng bệnh nhi tạm ổn, đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết vào lúc 5 giờ 30 sáng 12-4, nơi đây có tiếp nhận bốn bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây do ngạt khói từ vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp.

Bốn người bệnh gồm anh LVC (29 tuổi), anh NDL (25 tuổi), chị NMY (25 tuổi) và anh ĐGH (21 tuổi). Trong đó anh L và chị Y là hai vợ chồng, có con trai cũng bị ngạt khói đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Vụ cháy nhà rạng sáng nay tại phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Ảnh: N.TÂN

Bốn người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp. Trong đó bệnh nhân LVC hôn mê, suy hô hấp nặng kèm bỏng độ II với diện tích khoảng 36%, đang thở máy qua nội khí quản.

Bệnh nhân NDL hôn mê, suy hô hấp nặng, suy đa tạng, rối loạn huyết động, đang thở máy qua nội khí quản. Bệnh nhân NMY suy hô hấp nặng, đang thở máy qua nội khí quản. Còn bệnh nhân ĐGH hiện tỉnh, tiếp xúc được, đang thở ô-xy liều cao.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, qua nội soi bơm rửa phế quản ghi nhận nhiều muội than trong đường thở của bệnh nhân. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn với các chuyên khoa liên quan và điều trị theo phác đồ ngạt khói của Sở Y tế TP.HCM.

Hiện tình trạng của bốn người bệnh còn diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng. Cả bốn đang được theo dõi sát và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115.