Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành thông báo kết luận của bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại bệnh viện. Trong đó, tập trung thanh quyết toán, bàn giao hồ sơ các hạng mục công trình; làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong đầu tư, quản lý và hoạt động của bệnh viện. Kết quả phải báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy trong quý II năm 2026.
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bệnh viện phải hoạt động thông suốt, tuyệt đối không để gián đoạn việc khám chữa bệnh. Các cơ quan chức năng cần tham mưu chính sách đặc thù để thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế chuyên sâu; giải quyết dứt điểm vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế.
Đối với các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát, triển khai phương án sửa chữa và đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý. Đồng thời, quán triệt đội ngũ y bác sĩ nêu cao đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra sai sót chuyên môn.
Cựu giám đốc bệnh viện bị bắt
Năm 2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án liên quan đến việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng bệnh viện vẫn điều trị và thu tiền của 255 bệnh nhân.
Cùng vụ án, công an bắt tạm giam hai cựu trưởng khoa gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (Khoa Ngoại thận - Tiết niệu) và Bùi Ngọc Đức (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo điều tra, trong năm 2024, dù máy tán sỏi Laser bị hỏng không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật trái quy trình. Kết quả ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện kỹ thuật bằng máy Laser. Hành vi này gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng và thiệt hại cho bệnh nhân hơn 59 triệu đồng.