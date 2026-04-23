Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên 23/04/2026 16:51

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành thông báo kết luận của bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại bệnh viện. Trong đó, tập trung thanh quyết toán, bàn giao hồ sơ các hạng mục công trình; làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong đầu tư, quản lý và hoạt động của bệnh viện. Kết quả phải báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy trong quý II năm 2026.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: T.T

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bệnh viện phải hoạt động thông suốt, tuyệt đối không để gián đoạn việc khám chữa bệnh. Các cơ quan chức năng cần tham mưu chính sách đặc thù để thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế chuyên sâu; giải quyết dứt điểm vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Đối với các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát, triển khai phương án sửa chữa và đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý. Đồng thời, quán triệt đội ngũ y bác sĩ nêu cao đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra sai sót chuyên môn.