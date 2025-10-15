Phó giám đốc từ chối phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 15/10/2025 11:58

(PLO)- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk, nói lý do không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện này.

Ngày 15-10, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan thẩm quyền đang xem xét giải quyết đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên của ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc bệnh viện này.

Trước đó, ngày 3-10, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm của ông Giáp liên quan đến việc máy tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng hai năm nay nhưng bệnh viện vẫn kê khai điều trị tán sỏi, thu tiền đối với 255 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: T.T

Ngày 4-10, Sở Y tế Đắk Lắk phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phụ trách bệnh viện này để giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Tuy nhiên, ngày 8-10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trước việc ông Thịnh xin không nhận nhiệm vụ, sở đã đề nghị cơ quan thẩm quyền cho chủ trương giao phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

“Sở Y tế đã đề xuất một số phương án nhân sự để cấp thẩm quyền phân công, bố trí người có đủ năng lực phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Việc đề xuất những ai, chúng tôi chưa thể tiết lộ”- lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Trao đổi với PLO về lý do từ chối nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, nói bản thân ông muốn tập trung cho hoạt động chuyên môn tại bệnh viện thật tốt.

Cũng theo ông Thịnh, ông nhận thấy năng lực của mình phù hợp với vai trò chuyên môn hơn là điều hành. Vì vậy, ông đã gửi đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện để Sở Y tế chọn người phù hợp, đủ năng lực đảm nhận vai trò phụ trách bệnh viện, chấn chỉnh các tồn tại liên quan, đưa bệnh viện ngày càng phát triển hơn.

"Tôi nhận thấy năng lực của mình phù hợp với chuyên môn và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn. Riêng về vai trò điều hành, tôi cảm thấy không đủ năng lực để đảm nhận”- ông Thịnh nói với PV.