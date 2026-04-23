Talkshow 'Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - thi trúng' 23/04/2026 18:00

(PLO)- Talkshow “Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - thi trúng” cung cấp thông tin cần thiết về kỳ thi cuối cấp, đồng thời chia sẻ giải pháp ôn tập và ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh trong giai đoạn nước rút.

Talkshow “Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - thi trúng” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Công ty iCD Việt Nam và Công ty gia sư eTeacher. Chương trình tập trung cung cấp thông tin cần thiết về các kỳ thi cuối cấp, phương pháp ôn tập hiệu quả cũng như những vấn đề tâm lý học sinh thường gặp trước mùa thi.

Tham dự chương trình có các khách mời: Thạc sĩ Chế Dạ Thảo, Trung tâm Tư vấn và Phát triển năng lực người học, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân; ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Quản lý chuyên môn Công ty gia sư eTeacher.

Thông qua các trao đổi thẳng thắn từ các khách mời đã giúp phụ huynh, học sinh định hướng học đúng trọng tâm, sử dụng thời gian hợp lý và giữ tâm lý ổn định để đạt kết quả tốt nhất.