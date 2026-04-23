Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc áo dài do Phu nhân Ngô Phương Ly tặng 23/04/2026 17:51

Ngày 23-4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã cùng thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Đón tiếp tại bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Kim Hye Kyung. Bà xúc động khi thấy Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam – món quà bà đã tặng trước đó.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam. Ảnh: BNG

Phu nhân Kim Hye Kyung trân trọng cảm ơn phía Việt Nam và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dành cho Đoàn Hàn Quốc cùng cá nhân bà sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu và chân tình.

Phu nhân chia sẻ bản thân rất thích chiếc áo dài mà Phu nhân Ngô Phương Ly tặng bởi chiếc áo thể hiện nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam và rất phù hợp với hoạt động ngoại giao văn hóa hôm nay.

Trong không khí gần gũi và thân tình, tại Tòa Trống đồng, hai Phu nhân đã cùng nghe giới thiệu khái quát về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, những nét đẹp đặc sắc của văn hóa các dân tộc anh em trên khắp ba miền Bắc – Trung – Nam.

Nghi lễ lên đồng của người Việt, một nghi lễ tiêu biểu trong tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam, loại hình được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, được giới thiệu đến hai Phu nhân có nét tương đồng với nghi lễ Kut trong tín ngưỡng Shaman của Hàn Quốc.

Tham quan nhà sàn của người Thái và không gian dệt vải của người Hmông, hai Phu nhân tỏ quan tâm và khâm phục bàn tay khéo léo của những người đã tạo ra những mái nhà, chiếc váy xòe sặc sỡ mà tinh tế.

Đây là món quà mà Phu nhân Ngô Phương Ly đã tặng. Ảnh: BNG

Phu nhân Kim Hye Kyung chia sẻ những mái nhà tranh, mái lá cọ khiến bà nhớ đến vùng quê của Hàn Quốc, nơi cũng có những nếp nhà tương tự.

Tại Tòa Cánh diều, Phu nhân Kim Hye Kyung bày tỏ bất ngờ và đặc biệt thích thú khi được biết tại đây có “Phòng Hàn Quốc”, biểu tượng sinh động của hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, nơi giới thiệu về không gian nhà cổ truyền thống của Hàn Quốc (hanok), một số Lễ Tết cổ truyền và đời sống hiện đại của người dân Hàn Quốc ngày nay.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ nhiều người Hàn Quốc tại Việt Nam khi đến không gian này đã rất xúc động, cảm nhận như được trở về quê hương.

Trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã chọn điểm hội ngộ đầy ý nghĩa, Phu nhân Kim Hye Kyung bày tỏ cảm kích phía Việt Nam đã dành sự quan tâm và tái hiện sinh động những nét đẹp trong văn hóa Hàn Quốc, từ gian nhà truyền thống đến không gian hiện đại và những món ăn không thể thiếu trong bữa cơm gia đình người Hàn tại Bảo tàng.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ đây là minh chứng sống động cho tình hữu nghị tốt đẹp, bền chặt giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Dừng chân trước màn hình chiếu bộ phim do hoạ sĩ người Hàn Quốc vẽ minh hoạ dựa trên chất liệu là con rối nước của Việt Nam “Phiêu hải nhật lục”, kể câu chuyện về 24 người Hàn trôi dạt đến Hội An, Việt Nam hơn 300 năm trước, hai Phu nhân chia sẻ cảm nhận sâu sắc về mối lương duyên giữa hai quốc gia đã có lịch sử lâu đời; nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa đã góp phần gắn kết Việt Nam và Hàn Quốc.

Rời không gian trưng bày hiện vật, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hye Kyung đã cùng ngồi lại trò chuyện bên tách trà, thưởng thức một số loại bánh dân gian và các tiết mục múa rối nước Việt Nam. Bày tỏ cảm ơn các nghệ sĩ, hai Phu nhân tặng hoa và trải nghiệm cách múa rối.

Bày tỏ lòng yêu mến trước các tiết mục múa rối nước, Phu nhân Kim Hye Kyung mong muốn trong tương lai loại hình biểu diễn này sẽ sớm đến Hàn Quốc, Ảnh: BNG

Bày tỏ yêu mến trước các tiết mục múa rối nước, Phu nhân Kim Hye Kyung mong muốn trong tương lai loại hình biểu diễn này sẽ sớm đến Hàn Quốc, giúp công chúng Hàn Quốc thêm yêu và hiểu hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, mong muốn trong tương lai không chỉ có các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc ở mỗi nước mà còn mở rộng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác về công nghiệp văn hóa, một lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh còn Việt Nam đang rất chú trọng phát triển.

Cuộc hội ngộ tại Bảo tàng của hai Phu nhân khép lại bằng những cái ôm chân thành và ấn tượng sâu sắc về sự giao thoa, tương đồng trong văn hóa hai nước.

Đây không chỉ là một hoạt động ngoại giao trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp Nhà nước mà còn nhấn mạnh quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia, khẳng định văn hóa là một trong những cầu nối bền chặt, từ trái tim đến trái tim giữa người dân Việt Nam và người dân Hàn Quốc.