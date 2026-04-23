Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Cần giảm hội họp, văn bản, giấy tờ 23/04/2026 16:14

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các địa phương giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ; các cuộc họp cần thiết phải ngắn gọn, thiết thực.

Sáng 23-4, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban quý I-2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, bốn Văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, ông yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, dự án dở dang; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Quan tâm chăm sóc y tế cho người dân

Theo ông Trần Cẩm Tú, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quý I-2026. Nhiều nơi chủ động, sáng tạo, đạt kết quả cao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; GDP đạt trên 7,8%. Có 23/34 địa phương tăng trưởng trên 8%, trong đó bốn địa phương đạt trên 10%.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được thực hiện đồng bộ; tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 2, hội nghị quán triệt nghị quyết và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng Sản

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm. An sinh xã hội, đời sống người dân được quan tâm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quý II-2026 rất lớn, áp lực cao, ông yêu cầu các cơ quan, địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng tính hành động, chủ động phối hợp.

Đồng thời, ông yêu cầu giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ; các cuộc họp cần thiết phải ngắn gọn, thiết thực.

Các cơ quan, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV và các quy định của Đảng; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ.

Ông chỉ rõ việc triển khai ở một số nơi còn lúng túng, chưa đổi mới; cập nhật chương trình hành động, hoàn thiện quy chế làm việc, phân cấp, phân quyền còn chậm; phân công nhiệm vụ còn chồng chéo.

Ông yêu cầu khắc phục dứt điểm tình trạng này, bảo đảm mỗi nhiệm vụ chỉ giao một đầu mối chịu trách nhiệm chính.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện quyết liệt các kết luận của Trung ương, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Ông lưu ý bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới; xử lý cơ sở nhà đất dôi dư, tránh lãng phí; quan tâm công tác y tế, nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Xử lý ngay vướng mắc ở cơ sở

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy nhanh rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là lĩnh vực kinh tế, đầu tư.

Các địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, TP.HCM cần hoàn thiện quy hoạch cấp tỉnh trong quý II-2026.

Các ban xây dựng Đảng, cấp ủy Trung ương phải bảo đảm tiến độ, chất lượng 32 đề án trình Bộ Chính trị, 42 đề án trình Ban Bí thư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng Sản

Ban Tổ chức Trung ương cần sơ kết một năm vận hành chính quyền hai cấp; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn xóm, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; rà soát, sửa đổi quy định còn bất cập. Xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để chậm trễ; khắc phục tình trạng cắt khúc, lỗ hổng trong quản lý.

“Đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Bí Thư tỉnh, thành ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trung ương”- ông yêu cầu.

Tập trung nhiệm vụ cốt lõi, phấn đấu tăng trưởng hai con số

Ông Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần tổ chức tốt Đại hội lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phát triển kinh tế - xã hội, cần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 2 với mục tiêu tăng trưởng hai con số; xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính.

Đảng ủy Chính phủ và các địa phương tập trung các nhiệm vụ cốt lõi, triển khai các chương trình, dự án trọng điểm. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Song song với đó, cần quan tâm lao động, việc làm, bình ổn giá; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân; chủ động phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

Đối với các kiến nghị của địa phương, cơ quan Trung ương phải giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh.

Văn phòng Trung ương Đảng được giao tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, thông báo kết luận để triển khai; đồng thời theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý vấn đề phát sinh.