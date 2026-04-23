Hoàn tất giải phóng mặt bằng, 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm sẽ xong trong năm 2026 23/04/2026 17:57

(PLO)- Sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương thi công nhiều dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Chiều 23-4, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về các dự án đầu tư xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú cho biết vừa qua, TP.HCM đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Đây là bước quan trọng làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn” – ông Tú nói.

Theo ông, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thi công đối với các dự án: Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện trục đường Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).

“Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị” – ông Tú thông tin.

TP.HCM sẽ triển khai nhiều dự án ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng, ngày 18-4, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính TP.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm.

Dự kiến vào đến năm 2030, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ từng bước được đầu tư đồng bộ, hình thành trung tâm tài chính, thương mại – dịch vụ hiện đại của TP.