HĐND TP.HCM quyết nghị xây Trung tâm hành chính hơn 18.000 tỉ đồng tại Thủ Thiêm 18/04/2026 13:07

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất chuyển chủ trương đầu tư hai dự án tại Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính TP.HCM với tổng vốn hơn 18.000 tỉ đồng.

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 18-4, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất chuyển chủ trương đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM và dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ đầu tư công sang hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc này là cơ sở để TP triển khai xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính - chính trị của TP.HCM theo hình thức PPP.

HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thống nhất chuyển chủ trương đầu tư 2 dự án tại Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Cụ thể, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết việc tạm dừng dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch nhằm chuyển đổi phương thức đầu tư. Công trình sẽ triển khai trong tổng thể Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa mới tại Thủ Thiêm theo hình thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng đất. Tổng vốn dự kiến tăng lên gần 7.000 tỉ đồng.

Trong phương án điều chỉnh, vị trí Nhà hát được hoán đổi từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính. Khu đất xây dựng Nhà hát trước đây được chuyển thành công viên cây xanh, quảng trường. Công trình Nhà hát – Trung tâm biểu diễn - Hội nghị được định hướng đầu tư theo hình thức nhà đầu tư tài trợ.

Với dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM (tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng), HĐND quyết nghị dừng đầu tư bằng ngân sách, chuyển sang hình thức BT. Doanh nghiệp đầu tư sẽ không yêu cầu thanh toán.

TP giao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons nghiên cứu thực hiện theo hình thức "chìa khóa trao tay". Dự kiến, Tập đoàn Bcons thiết kế dự án trong 3 tháng và hoàn thành trong 12 tháng sau khi có giấy phép xây dựng.

HĐND TP.HCM cũng quyết nghị chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm hành chính TP.HCM và quảng trường trung tâm TP. Ảnh: HỮU HẠNH

Tiếp đó, HĐND TP.HCM quyết nghị chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm TP với tổng vốn gần 29.600 tỉ đồng. Dự án thực hiện theo hình thức PPP và BT trên diện tích 46,7 ha, giai đoạn 2026-2028.

Dự án chia thành 4 thành phần độc lập: Hạ tầng kỹ thuật và hầm xe (3.509 tỉ đồng); Trung tâm hành chính TP.HCM (18.492 tỉ đồng); Trung tâm hội nghị - biểu diễn (6.856 tỉ đồng) và Quảng trường trung tâm (733 tỉ đồng).

Phối cảnh Trung tâm hành chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TP.HCM

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với diện tích 6.772 và dân số hơn 14 triệu người. Việc sáp nhập khiến hơn 8.000 công chức, viên chức tập trung tại các trụ sở hiện hữu, gây quá tải không gian làm việc.

UBND TP.HCM nhận định việc đầu tư Trung tâm hành chính tập trung hiện đại tại khu vực lõi Thủ Thiêm là hết sức cần thiết, xứng tầm siêu đô thị.