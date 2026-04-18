TP.HCM xem xét chuyển chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng để xây Quảng trường và Trung tâm hành chính 18/04/2026 05:45

(PLO)- TP.HCM điều chỉnh quy hoạch, hoán đổi vị trí công trình và chức năng khu đất xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch để làm cơ sở triển khai dự án Xây dựng Quảng trường trung tâm TP và Trung tâm hành chính của TP.

Sáng nay (18-4), HĐND TP.HCM sẽ họp kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), xem xét và cho chủ trương một số dự án quan trọng tại địa bàn.

Trong đó, HĐND sẽ xem xét dừng chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch.

Dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đã được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 10-2018 tại Nghị quyết số 19, với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.

Dự án có quy mô 1.700 chỗ với hai khán phòng gồm khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ; được xây tại góc cầu Thủ Thiêm 2 (hướng từ quận 1 qua Thủ Thiêm), kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến: khoảng 44.595m² (bao gồm tầng hầm), đặt tại quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP.HCM).

Theo Nghị quyết số 19/2028 của HĐND TP.HCM, nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch nằm ở Lô 1-21, Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy mô 1.700 chỗ ngồi gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngoài nhà hát, nơi đây còn có các công trình quan trọng như: Quảng trường trung tâm; Trung tâm hội nghị triển lãm; Trung tâm triển lãm quy hoạch, Bảo tàng...

HĐND TP thời điểm đó quyết nghị thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2022.

Đến tháng 5-2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM tăng tổng mức đầu tư dự án lên gần 2.000 tỷ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2024.

Tháng 8-2022, theo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM thì dự án này chưa bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, để tập trung các nguồn lực đầu tư cho các công trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Đến nay, dự án chưa được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư.

Theo UBND TP.HCM, sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã triển khai công tác thi tuyển phương án kiến trúc công trình, công bố kết quả thi tuyển vào tháng 12-2021 và thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Hiện nay, một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này phù hợp với định hướng thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Tháng 1- 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU thống nhất chủ trương triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư, áp dụng loại Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, có thực hiện việc hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Đồng thời, khu đất dự kiến xây dựng Nhà hát trước đây được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường; công trình Nhà hát – Trung tâm biểu diễn - Hội nghị được định hướng đầu tư theo hình thức do nhà đầu tư tài trợ.

Tháng 3-2026, UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 01 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, điều chỉnh chức năng khu đất xây dựng công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (khu vực đầu cầu Ba Son) từ đất văn hóa đô thị sang đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được sửa đổi, bổ sung), một trong các điều kiện để lập, đề xuất dự án là không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.

Do đó, việc dừng chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (đầu tư công) là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và tránh trùng lặp dự án, làm cơ sở triển khai Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Từ cơ sở này, UBND TP trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua việc dừng chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch để làm cơ sở triển khai dự án Xây dựng Quảng trường trung tâm TP và Trung tâm hành chính của TP theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).