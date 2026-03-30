TP.HCM kiện toàn bộ máy HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 10:36

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được kiện toàn với một chủ tịch, bốn phó chủ tịch và bốn trưởng ban.

Sáng 30-3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu các chức danh phó chủ tịch và trưởng các ban HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đại biểu đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ, thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự theo tờ trình và bỏ phiếu.

Ngay sau đó, đại biểu HĐND đã thống nhất 100% thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu phó chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu phó chủ tịch HĐND TP và các trưởng ban HĐND. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, các Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM trúng cử với tỉ lệ 100%, gồm: ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Bốn trưởng ban gồm: ông Nguyễn Công Danh - Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM (98,38%); ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM (99,19%); bà Phạm Quỳnh Anh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM (100%); ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh- Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM (96,72%).

Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa XI, sáng 30-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, cũng được đại biểu tin tưởng, bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.