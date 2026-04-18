TP.HCM xem xét chuyển hình thức đầu tư dự án Cung thiếu nhi TP.HCM 18/04/2026 09:15

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, việc chuyển hình thức đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TP.HCM theo hình thức đầu tư công để chuyển sang hình thức đối tác công tư sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn.

Tại kỳ họp lần thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 18-4, HĐND TP.HCM đã xem xét việc chuyển hình thức đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TP.HCM.

Dự án này được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016 và làm lễ khởi công ngày 10-10-2025.

Kỳ họp lần thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 18-4. Ảnh: THANH TUYỀN

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết dự án có quy mô đầu tư với diện tích đất xây dựng: 39.911,5 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 38.012 m2; tổng mức đầu tư dự án: 1.124,797 tỉ đồng (nhóm A). Thời gian thực hiện từ 2025-2028.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, dự án đã tổ chức khởi công công trình vào tháng 10-2025.

Hiện nay, một số nhà đầu tư đang quan tâm đề xuất thực hiện dự án xây dựng Quảng trường trung tâm TP và Trung tâm hành chính của TP theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tháng 1-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU đồng ý chủ trương đề xuất hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất đối với dự án Trung tâm Chính trị Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm.

Trong phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án có hoán đổi vị trí xây dựng Cung Thiếu Nhi TP.HCM sang lô kế cận và được đầu tư xây dựng lại Cung Thiếu nhi mới với hình thức đầu tư công, phần đất trước đây sẽ chuyển đổi thành chức năng công viên cây xanh quảng trường thuộc dự án Trung tâm Chính trị Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm.

TP.HCM đã có quyết định chi hơn 1.000 ngàn tỉ đồng xây dựng Cung Thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, khởi công từ tháng 10-2025 nhưng đến nay TP muốn chuyển hình thức đầu tư. Ảnh: NHẬT DIỄM

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 01 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; trong đó điều chỉnh chức năng quy hoạch vị trí khu đất xây dựng công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (đầu cầu Ba Son) từ đất văn hóa đô thị thành đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

Đến tháng 4-2026, Thường trực UBND TP có kết luận về việc thay đổi hình thức đầu tư đối với các dự án trọng điểm, thống nhất chuyển đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công sang phương thức đối tác công tư (PPP) đối với Dự án Cung Thiếu nhi TP và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch: Thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án từ nguồn vốn đầu tư công chuyển sang nghiên cứu thực hiện theo phương thức PPP.

Sau đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons có đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng Cung Thiếu nhi TP.HCM theo hình thức Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Qua đánh giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons xây dựng, tài trợ xây dựng dự án theo thiết kế và quy hoạch được duyệt, việc dừng dự án từ nguồn vốn đầu tư công chuyển sang theo hình thức Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán là phù hợp với định hướng thu hút nhà đầu tư tư nhân.

Từ đó, góp phần giảm áp lực ngân sách TP trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách đầu tư công cần tập trung cho các dự án trọng điểm về hạ tầng, liên kết vùng... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP theo định hướng phát triển thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của châu Á, đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng của cả nước.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương dừng dự án Xây dựng Cung thiếu nhi TP.

TP.HCM cũng nêu thời gian, tiến độ dự kiến triển khai dự án Xây dựng Cung Thiếu nhi TP theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Tập đoàn Bcons sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện dự án, bao gồm thiết kế, thi công và bàn giao theo hình thức (chìa khóa trao tay).

Về tiến độ thực hiện, Bcons sẽ thiết kế dự án 3 tháng, sau khi có giấy phép xây dựng sẽ hoàn thành trong 12 tháng.

Đối với gần 345 tỉ đồng đã giải ngân, Ban Dân dụng và Công nghiệp TP.HCM đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công tư hoàn trả lại cho ngân sách TP.