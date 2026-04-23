Người trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được hưởng hỗ trợ 300% lương 23/04/2026 17:45

(PLO)- Quốc hội vừa thông qua cơ chế, chính sách đặc thù, áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ngày 23-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Có hiệu lực thi hành từ từ 1-5, Nghị quyết gồm 5 chương, với 21 điều, áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nghị quyết này không áp dụng đối với cơ quan tài phán Việt Nam có thẩm quyền khi xét xử vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định thương mại hoặc điều ước quốc tế khác có quy định về bảo hộ đầu tư mà Việt Nam là thành viên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay việc không mở rộng áp dụng với toàn bộ các tranh chấp quốc tế là do tính chất đa dạng, phức tạp và khác biệt của từng loại tranh chấp.

Tuy nhiên, tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội, nghị quyết bổ sung cơ chế cho phép áp dụng một số quy định trong trường hợp bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, kể cả khi tham gia tranh chấp quốc tế với tư cách là bên chủ động khởi kiện hoặc thực hiện quyền phản tố.

Một trong những nội dung đáng chú ý, Nghị quyết vừa được Quốc hội ban hành dành riêng một điều quy định về “Chế độ, chính sách cho người làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế” và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Theo Nghị quyết, người có vị trí việc làm về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các bộ, ngành, địa phương được hưởng mức lương theo ngạch công chức; phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) và các khoản phụ cấp lương đối với công chức hành chính; đồng thời được hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại cơ quan đại diện pháp lý và cơ quan chủ trì được hưởng hỗ trợ hằng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) đối với thời gian tham gia trực tiếp giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Khoản hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Nghị quyết được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng hoàn thiện hệ thống chính sách đặc thù, bảo đảm tương thích với các nghị quyết hiện hành của Quốc hội và phù hợp với đặc thù công việc có yêu cầu chuyên môn cao, áp lực lớn.

Các chính sách được thiết kế theo nhóm đối tượng, phản ánh mức độ tham gia và khối lượng công việc khác nhau, qua đó bảo đảm tính hợp lý và khả thi.

“Quy định này nhằm tạo động lực, khuyến khích và bảo đảm tương xứng với yêu cầu công việc”- ông Hoàng Thanh Tùng nói thêm.

Đồng thời, để tránh chồng chéo và bảo đảm công bằng, Nghị quyết đã bổ sung nguyên tắc trong trường hợp một đối tượng đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng mục đích thì chỉ được áp dụng mức cao nhất. Quy định này góp phần bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong thực hiện chính sách, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp.