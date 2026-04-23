Clip giếng khoan phun nước cao hơn 20 m ở Gia Lai 23/04/2026 14:33

(PLO)- Một gia đình ở Gia Lai khoan giếng tưới cà phê, bất ngờ gặp hiện tượng lạ, nước và khí phun cao hơn 20 m không ngừng.

Ngày 23-4, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang kiểm tra hiện tượng lạ giếng khoan trong rẫy cà phê của một hộ dân bất ngờ phun cột khí cao hàng chục mét.

Chủ giếng khoan này là ông Lê Danh Lăng (62 tuổi, ngụ xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Ông Lăng, cho biết ngày 18-4, gia đình ông thuê người khoan giếng tại rẫy thuộc thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cho 1,8 ha cà phê. Đến ngày 22-4, khi đạt đến độ sâu khoảng 150 m, giếng khoan bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên khỏi mặt đất.

Theo ông Lăng, gia đình đã dừng việc khoan giếng và thanh toán 35 triệu đồng cho đơn vị thi công. Đồng thời, từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng tại vị trí này

“Để đảm bảo an toàn, tôi đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực”, ông Lăng cho biết.

Theo ghi nhận của PLO, giếng khoan phun nước và khí rất mạnh, cao khoảng 20-25 m. Nước phụ lên khá trong và không có mùi bất thường. Nếu dùng các biện pháp thủ công bình thường để bít lại miệng giếng là không thể, đưa tay vào có cảm giác đau rát.

Theo chủ vườn, giếng khoan này phun nước và khí rất mạnh, chưa có dấu hiệu giảm.

Giếng khoan bất ngờ phun nước và khí không ngừng.

Về hiện tượng này, lãnh đạo UBND xã Chư Prông cho biết đã có khuyến cáo người dân không lại gần khu vực giếng để đảm bảo an toàn. Đồng thời, làm báo cáo và kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Giếng khoan﻿ phun chưa có dấu hiệu giảm.

Nước và khí phun rất mạnh, đưa tay vào có cảm giác đau rát.

Chủ vườn đã thuê người đưa máy móc đến đổ bê tông, lấp miệng giếng lại.

Trước đó, năm 2024, tại khu vực huyện Chư Prông cũ, tỉnh Gia Lai cũng từng xảy ra các hiện tượng tương tự khi người dân khoan giếng lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã tự nguyện lấp lại giếng khoan.