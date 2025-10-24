Lo nước ngầm khô kiệt, người dân tụ tập phản đối doanh nghiệp khoan giếng 24/10/2025 11:49

Ngày 24-10, nguồn tin PLO, UBND xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai, đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu QĐ tạm dừng hoạt động khoan thăm dò khai thác nước dưới đất do người dân phản đối, ngăn cản.

Đồng thời, UBND xã Ia Pia báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý để tránh sự việc kéo dài, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Người dân phản đối doanh nghiệp khoan giếng, nguy cơ khiến nước ngầm khô kiệt. Ảnh: LK.

Theo UBND xã Ia Pia, 45 hộ dân thôn Tân Thuỷ (xã xã Ia Pia) đã có kiến nghị, không đồng ý để Công ty QĐ tổ chức khoan thăm dò 10 giếng nước vì lo sợ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, nước tưới cho cây trồng.

Cụ thể, ngày 21-10, nhiều người dân thôn Tân Thủy tụ tập, phản đối Công ty QĐ khoan giếng đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã xuống hiện trưởng tổ chức đối thoại với người dân, tuyên truyền để tránh sự việc vượt tầm kiểm soát, gây mất an ninh trật tự.

Theo ý kiến người dân, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét lại việc cấp giấy phép khoan thăm dò 10 giếng khoan cho Công ty QĐ; đánh giá tác động vì ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu của người dân, làm nguồn nước bị thiếu hụt

Theo UBND xã Ia Pia, để đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và người dân, không phát sinh vụ việc phức tạp trên địa bàn, UBND xã Ia Pia đề nghị Công ty QĐ tạm dừng hoạt động khoan thăm dò nước dưới đất cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Liên quan vụ việc này, trước đó UBND xã Ia Pia đã nhiều lần tổ chức đối thoại giữa Công ty QĐ và người dân thôn Tân Thủy.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không phản ứng thái quá, không có các hành động quá khích xâm phạm đến tài sản của doanh nghiệp.

Người dân phản đối doanh nghiệp khoan giếng.

Theo người dân thôn Tân Thủy, khu vực này là vùng trồng cây lâu năm như hồ tiêu, cà phê, chanh dây… mọi hoạt động sản xuất đều nhờ vào nguồn nước ngầm. Thời gian qua, công ty tổ chức khoan giếng khiến nước giếng của người dân bị khô kiệt.

Do vậy, tránh để sự việc xảy ra nghiêm trọng, người dân buộc phải ngăn cản, yêu cầu dừng thi công, khoan giếng trên diện rộng.