Lại thêm 1 giếng khoan phun trào bất thường ở Gia Lai 11/12/2024 19:55

Ngày 11-12, trao đổi với PLO, ông Đào Quang Bình, Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, xác nhận giếng khoan trên rẫy cà phê của gia đình ông Bùi Văn Tự ở địa phương này có hiện tượng phun trào nước, khí cao gần 10 m.

Giếng khoan phun nước và khí cao gần 10 mét. Ảnh: PH.

Theo ông Bình, chính quyền địa phương đã kiểm tra, báo cáo sự việc lên UBND huyện Chư Prông để có hướng xử lý. Đồng thời; hướng dẫn gia đình ông Tự chấp hành quy định về việc khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Trước mắt UBND xã Ia Phìn yêu cầu gia đình ông Tự lấp giếng khoan để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nước, khí phun lên từ giếng khoan chưa được xác định. Tuy nhiên, hiện chưa lấp được giếng khoan do nước, khí phun trào mạnh.

Trước đó, chiều 8-12, ông Bùi Văn Tự đang khoan giếng tại rẫy cà phê của gia đình mình thì xảy ra hiện tượng khí, nước phun trào lên khỏi mặt đất, cột nước cao gần 10 m.

Theo ông Tự, rẫy cà phê này gia đình ông mới mua, do thiếu nước tưới nên thuê người đến khoan giếng. Lúc khoan sâu khoảng 100 m thì nghe nhiều tiếng vang lớn trong lòng giếng nên đưa máy móc lên. Tiếp đó, cột khí, nước theo đường ống phun lên khỏi mặt đất.

Do nước, khí còn phun mạnh nên gia đình chưa lấp được giếng.