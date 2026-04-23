Cử tri phấn khởi trước thành công Đại hội XIV và mô hình chính quyền hai cấp 23/04/2026 17:00

(PLO)- Cử tri mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục được kiện toàn, khắc phục khó khăn sau sắp xếp bộ máy nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chiều 23-4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Bà Hoài cho biết Đoàn Chủ tịch đã nhận được 2.332 ý kiến phản ánh từ cả nước.

Phấn khởi trước Đại hội XIV và thành tựu kinh tế

Bà Hoài cho biết nhân dân cả nước vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là đại hội của tinh thần đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo trước Quốc hội về ý kiến cử tri và Nhân Dân gửi đến kỳ họp Quốc hội. Ảnh: QH

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri đánh giá đây là kỳ bầu cử có tỉ lệ người đi bầu cao nhất từ trước đến nay. Dù tổ chức sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri tin tưởng Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành trọng trách, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát tối cao.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau 8 tháng triển khai. Việc giảm cấp trung gian đã giúp chỉ đạo, điều hành trực tiếp đến cơ sở với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Cử tri cũng phấn khởi trước “Chiến dịch Quang Trung” giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ lịch sử.

Lo lắng lừa đảo công nghệ cao và ô nhiễm môi trường

Bên cạnh những niềm vui, bà Hoài cho biết cử tri lo ngại về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang xã hội. Cử tri đề nghị có biện pháp quyết liệt để bảo vệ người dân trên môi trường số.

Ngoài ra, nhân dân còn băn khoăn về tình trạng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm bẩn. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Công an bắt 13 người lừa đảo khi vừa nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: CA

Về vận hành bộ máy sau sắp xếp, cử tri mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục được kiện toàn, vận hành thông suốt. Đồng thời, cần xử lý tình trạng nhiều công trình bị bỏ hoang, xuống cấp và các dự án trọng điểm chậm tiến độ.

Bốn kiến nghị với Đảng và Nhà nước

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hoài trình bày bốn kiến nghị trọng tâm:

Thứ nhất, đề nghị kịp thời tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xem xét chế độ cho cán bộ cơ sở và người hoạt động không chuyên trách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, tiếp tục có chính sách bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ tư, chỉ đạo giải pháp quyết liệt để chấm dứt ô nhiễm môi trường, nhất là không khí tại Hà Nội và TP.HCM; giải quyết tình trạng mất an toàn thực phẩm.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các nội dung trên.