Bộ Ngoại giao thông tin về tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City 23/04/2026 17:19

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City đã được di dời tới địa điểm phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng.

Chiều 23-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về việc di dời tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City trong thời gian qua.

Theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Mexico City triển khai tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Trung tâm lịch sử của thành phố.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City. Ảnh: LAO ĐỘNG.

Người phát ngôn nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Công trình cũng là biểu tượng của tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico.

Liên quan đến thông tin lan truyền về việc tượng bị tháo dỡ, bà Hằng khẳng định tượng đã được di dời tới địa điểm phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng. Quá trình này diễn ra dưới sự giám sát, bảo đảm an ninh của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam.

Tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong Phủ Chủ tịch” được đặt tại Trung tâm lịch sử Mexico City từ năm 2009. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc Pedro Ramirez Ponzanelli, phỏng theo hình ảnh do nghệ sĩ Đinh Đăng Định chụp.

Bức tượng khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bộ bàn ghế mây giản dị. Phía sau là dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bằng tiếng Tây Ban Nha kèm chữ ký của Người.