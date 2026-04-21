Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam 21/04/2026 20:49

(PLO)- Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 21 đến 24-4. Đây cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tham gia Đoàn có bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông.

Cùng tham gia đoàn còn có ông Wi Sung Lac, Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới. Ông cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.

Chuyến đi được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn.

Đây là cơ hội để hai nước đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) Ko Tae Yeon cũng thông tin phái đoàn khoảng 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.