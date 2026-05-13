Tòa tuyên án nhóm bị cáo người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt tiền điện tử 13/05/2026 15:47

(PLO)- Các bị cáo đã từ Trung Quốc sang Việt Nam để bắt cóc đồng hương và cưỡng đoạt tiền điện tử của nạn nhân.

Ngày 13-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo trong đường dây bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ma Cai 6 năm tù; Li Chuang 5 năm tù; Fan Guo Hui (cùng quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên (ngụ Cần Thơ) 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (ngụ Gia Lai) 3 năm tù - cùng về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Trần Sinh Phi, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ (cùng ngụ Gia Lai) 2 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo cáo trạng, bị cáo Ma Cai được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam để đòi nợ ông YSJ (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia kế hoạch. Bị cáo Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch và hứa trả công 500.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,7 tỉ đồng.

Ngày 9-2-2025, bị cáo Ma Cai cùng Xuyên từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam rồi đến TP.HCM.

Tại đây, các bị cáo tiếp tục lôi kéo bị cáo Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thanh Vũ tham gia. Các bị cáo này sẽ theo dõi, truy tìm tung tích ông YSJ tại khu vực Quận 7 (cũ). Mỗi lần cung cấp được thông tin, các bị cáo này sẽ được trả tiền công hàng chục triệu đồng.

Đến tối 28-2-2025, các bị cáo theo dõi và phát hiện ông YSJ đang đi xe đến khu vực Quận 7 (cũ) để ăn uống cùng vợ và bạn bè. Sau đó, Li Chuang đã lái xe máy chở Ma Cai đến chỗ nạn nhân ăn uống để cảnh giới. Các bị cáo còn lại đi ô tô đến.

Khi ông YSJ vừa mở cửa xe bước xuống, cả nhóm lập tức xông vào khống chế. Ông YSJ chống cự, la hét thì bị một bị cáo dí dao đe dọa rồi đưa nạn nhân lên xe chở đi.

Nhóm này đánh đập, dùng búa, đinh và dao uy hiếp, dọa giết và buộc ông YSJ chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử, quy đổi gần tương đương USD). Ông J đã xin các bị cáo giảm xuống còn 5 triệu USDT (tương đương hơn 125 tỉ đồng).

Để có tiền chuyển cho các bị cáo, ông YSJ đã gọi cho bạn bè để vay mượn và chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỉ đồng) cho các bị cáo.