Giám đốc người Trung Quốc bị đồng hương bắt cóc đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc 23/11/2025 12:20

(PLO)- Phía nạn nhân thương lượng để được gặp người rồi mới giao tiền, Zhao Xin không đồng ý và yêu cầu quăng tiền xuống đất ngay nếu không sẽ chặt tay nạn nhân.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Zhao Xin (quốc tịch Trung Quốc), Trần Phan Vũ Thanh, Dương Thúy Ái và Nguyễn Khánh Vĩ về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP.HCM.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12-2023, Zhao Xin bàn với Trần Phan Vũ Thanh tìm người Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) để bắt cóc và đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Zhao Xin, Dương Thúy Ái và Nguyễn Khánh Vĩ (từ trái qua) bị bắt trước đó. Ảnh: CABD

Trong lần đến một quán ăn, Zhao Xin thấy ông Zhou Gao Ming (giám đốc một công ty) là người có tiền, nên đã lên kế hoạch cùng Thanh theo dõi, bắt cóc người này.

Tối 20-12-2023, Zhao Xin theo dõi ông Zhou Gao Ming đến quán ăn trên và đã liên lạc với Thanh cùng đến giám sát.

Khoảng 0 giờ ngày 21-12-2023, khi thấy ông Zhou Gao Ming lái xe ra khỏi quán ăn, Thanh lái xe chở Zhao Xin bám theo.

Được gần 10 km, cả hai chặn của ông Zhou Gao Ming lại và gõ cửa xe. Khi ông Zhou Gao Ming mở cửa bước xuống xe, Thanh tự xưng là công an và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, Thanh dùng roi điện khống chế ông Zhou Gao Ming rồi đưa lên ngồi ghế sau của xe ôtô.

Sau đó, Zhao Xin nhắn tin yêu cầu Dương Thúy Ái kêu Nguyễn Khánh Vĩ đến chạy xe máy về, còn Zhao Xin và Thanh điều khiển xe của ông Zhou Gao Ming đến khu đất trống tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (thuộc tỉnh Bình Dương cũ; nay phường Bình Dương, TP.HCM).

Tại đây, Thanh trông giữ ông Zhou Gao Ming. Zhao Xin về nhà thuê gần đó lấy một xe bán tải chở theo Vĩ đến chỗ của Thanh.

Đến nơi, Vĩ khống chế đưa ông Zhou Gao Ming lên xe. Zhao Xin cùng Thanh lái xe của ông Zhou Gao Ming mang đi giấu cách đó khoảng 4 km.

Cả nhóm đưa ông Zhou Gao Ming đi về nhà xưởng của Ái thuê gần đó. Ông Zhou Gao Ming bị cả nhóm dùng dây rút trói tay, chân và dùng khăn bịt mắt đưa vào nhốt trong xe bán tải.

Số tiền 4,5 tỉ đồng được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CABD

Zhao Xin yêu cầu ông Zhou Gao Ming gọi điện thoại cho đồng nghiệp là ông Xu Feng để đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc.

Khi nhận được tin, ông Xu Feng liên hệ với ông Zhou Jie Ming (anh ruột của ông Zhou Gao Ming) để cùng chuẩn bị tiền chuộc.

Cạnh đó, ông Xu Feng, ông Zhou Jie Ming và chị Võ Thị Bích Tơ (đồng nghiệp với ông Zhou Gao Ming) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ) để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, CQĐT đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, phối hợp với gia đình nạn nhân để tìm cách giải cứu con tin.

Đến 15 giờ ngày 21-12-2023, Zhao Xin yêu cầu những người trên mang tiền chuộc đến khu dân cư bỏ hoang để giao tiền và nhận người.

Khi chị Võ Thị Bích Tơ và ông Zhou Jie Ming đến nơi, Zhao Xin không cho gặp mặt trực tiếp mà yêu cầu quăng tiền xuống đất, hứa hẹn sau khi nhận được tiền sẽ thả ông Zhou Gao Ming ra về.

Sau một thời gian chị Võ Thị Bích Tơ và ông Zhou Jie Ming thương lượng để được gặp người rồi mới giao tiền, Zhao Xin không đồng ý và yêu cầu quăng tiền xuống đất ngay nếu không sẽ chặt tay nạn nhân.

Lo sợ đến tính mạng của người thân, ông Zhou Jie Ming đã cùng chị Tơ quăng túi tiền chuộc xuống đất. Zhao Xin yêu cầu hai người lên xe đi ra khỏi khu vực này.

Khi xe ô tô chở chị Tơ và ông Zhou Jie Ming vừa đi khỏi khu dân cư, Zhao Xin lái xe máy đến lấy túi tiền rồi tẩu thoát thì cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan công an đã khám xét nhà xưởng và giải cứu ông Zhou Gao Ming.