Công an bác thông tin bắt cóc trẻ em giữa đường phố Đà Nẵng 06/04/2026 10:47

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bác thông tin bắt cóc trẻ em tại đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) theo một bài đăng trên Facebook.

Ngày 6-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết thông tin lan truyền trên Facebook về vụ việc bắt cóc trẻ em trên đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) là sai sự thật.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên Facebook xuất hiện bài đăng cho rằng vào lúc 16 giờ 2 ngày 5-4, một cháu bé bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi. Người đăng bài tự xưng là mẹ cháu bé và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm, kèm nội dung “cứu con tôi với, xin bà con Đà Nẵng chia sẻ gấp”.

Bài đăng trên facebook được xác định là sai sự thật. Ảnh: CA

Bài đăng mô tả một người đàn ông mặc áo thun vàng bế bé trai mặc áo trắng, quần xanh lên xe máy màu đen rồi rời khỏi hiện trường; đồng thời cung cấp số điện thoại để liên hệ.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bình luận cho rằng hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.

Liên hệ qua số điện thoại trong bài viết, người nghe máy là đàn ông và người này khẳng định không biết, không liên quan đến nội dung bài đăng trên Facebook.

Cùng ngày, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cũng có thông báo rằng bài đăng nói trên là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Đơn vị này đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.