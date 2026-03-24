Đôi nam nữ ở TP Đà Nẵng trộm hàng loạt xe máy 24/03/2026 10:37

Ngày 24-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hòa Khánh vừa điều tra, làm rõ nhóm người thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Công an bắt đôi nam nữ trộm hàng loạt xe máy, truy thêm người tiêu thụ tài sản phạm tội mà có. Ảnh: CA

Cụ thể, những người gồm: Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) và Nguyễn Thị Bích Trâm (36 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh ban đầu, hai người này thừa nhận thực hiện chín vụ trộm cắp trên địa bàn phường và nhiều nơi khác tại TP Đà Nẵng.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoà Khánh còn làm rõ thêm Nguyễn Quốc Vũ (32 tuổi, ngụ xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Công an thu giữ tang vật gồm chín xe máy các loại.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Công an phường Hòa Khánh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với những người này và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.