Tòa tuyên phạt nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi 2 năm tù 14/05/2026 11:45

(PLO)- Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo Bắc chối tội, sau khi nghe HĐXX phân tích các hành vi, bị cáo này mới nhận tội.

Ngày 14-5, TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Bắc về tội hành hạ người khác.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, thư ký thông báo bị hại là bà Hoàng Thị N (82 tuổi) và chị Nguyễn Kim D (người đại diện hợp pháp của bà N), đều vắng mặt.

Tuy nhiên, theo đại diện VKS, từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ điều kiện đưa bị cáo Bắc ra xét xử và đề nghị HĐXX tiếp tục phiên toà.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử.

Bị cáo Trương Thị Bắc tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại phiên tòa, khi được hỏi về hành vi đánh đập cụ bà 82 tuổi, bị cáo Bắc nói không nhớ lời khai tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi nội dung cáo trạng có đúng với diễn biến thực tế hay không, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Bị cáo khai được giới thiệu đến trông bà N và được trả lương theo tháng. Bà N vào viện tháng 11-2025, khi đó Bắc bắt đầu làm. Ban đầu, bị cáo trông bà N 2 ngày tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Sau đó, khi bà N về nhà, bị cáo cũng về chăm sóc bà tại nhà.

Bị cáo khai sức khỏe bà N rất yếu do bị tai biến, không thể đi lại, lúc nhớ lúc không.

Bị cáo nói trong quá trình chăm sóc, có lúc hỏi bà cụ có đi vệ sinh không để thay bỉm thì bà nói không, nhưng khi tháo bỉm ra lại đi vệ sinh ngay tại chỗ khiến bị cáo bực tức.

Quá trình khai báo tại tòa, có thời điểm Bắc quanh co, chối bỏ một phần hành vi. HĐXX đã cho trình chiếu clip ghi lại cảnh bị cáo hành hạ cụ bà đau yếu.

Với những lời khai quanh co, không thừa nhận hành vi, HĐXX đã yêu cầu đại diện VKS trình chiếu lại toàn bộ video clip chứng cứ trong vụ án. Từ clip cho thấy bà N rất muốn để tay lên phần “tay vịn” của xe lăn, nhưng bị cáo Bắc không cho bà để tay lên. Bị cáo nhiều lần đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ.

Sau khi xem đoạn video, Bắc thừa nhận đã làm bà N đau đớn và thừa nhận hành vi đối xử với người già như vậy là sai trái.

HĐXX nhận định tại phiên toà, ban đầu bị cáo chối tội. Sau khi nghe HĐXX phân tích các hành vi, bị cáo Bắc đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, thành khẩn nhận tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khoẻ, thân thể, tinh thần của người bị hại, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Hành vi bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, do đó, cần xử lý nghiêm bị cáo để răn đe chung. Tuy nhiên, gia đình bị cáo là người có công, bố bị cáo là thương binh nên HĐXX cân nhắc giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện hành vi của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bắc 2 năm tù về tội hành hạ người khác.