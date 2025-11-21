Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu di dời, bố trí tái định cư cho người dân hạ lưu hồ Đơn Dương 21/11/2025 15:27

(PLO)- Chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tính toán di dời cũng như bố trí tái định cư cho người dân nằm gần cửa xả đập thủy điện.

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đi kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đèo Mimosa trong thời gian sớm nhất. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Mưa lũ làm 4 người chết, thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng

Báo cáo với đoàn công tác Chính phủ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông tin từ ngày 17 tới 21-11 địa bàn nhiều nơi mưa rất lớn. Lượng mưa đo được từ 16 tới 19-11 tại xã D’ran 208 mm, phường Xuân Trường – Đà Lạt 180 mm, xã Ka Đô 125 mm..

Mưa lũ đã làm bốn người thiệt mạng, một người mất tích và một người bị thương. Về nhà cửa, tài sản có 1.137 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 1.640 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trưa 21-11. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trong khi đó, có 33 điểm sạt lở lớn cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ tại các tuyến giao thông huyết mạch, điển hình như các điểm sạt lở lớn tại đèo Prenn, Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt), đường liên xã Tân Hà Lâm Hà...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ước tính thiệt hại thời gian qua do thiên tai là trên 1.000 tỉ đồng. Hiện, địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm và tổng hợp tình hình thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, thị sát khu vực nhà dân xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt xảy ra tối 19, rạng sáng 20-11 Ảnh: CTV

Ông Hồ Văn Mười nhận định do nguồn lực của địa phương còn hạn chế trong khi nhu cầu khắc phục thiên tai còn rất lớn, nhất là các nhiệm vụ sửa chữa công trình xung yếu. Do đó, Lâm Đồng đề xuất Chính phủ xem xét, hỗ trợ số tiền khoảng 600 tỉ đồng, 1.000 tấn gạo để kịp thời ổn định đời sống nhân dân.

Ưu tiên số một khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chịu thiệt hại do mưa lũ bất thường trong những ngày qua. Đồng thời, gửi lời chia buồn đến các gia đình có người tử vong do mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm hỏi đồng bào xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt Ảnh: CTV

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, địa phương trong việc phòng chống, di dời tài sản giúp giảm thiệt hại thấp nhất cho người dân.

Trung ương đã hỗ trợ Lâm Đồng 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ nên việc địa phương cần làm ngay là giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt.

Riêng khu vực xã D’ran trong trận lũ xảy ra tối 19 và rạng sáng 20-11 do Công ty CP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xả điều tiết lưu lượng lớn làm cả trăm căn nhà, hàng trăm ha rau màu bị ảnh hưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương cần rút kinh nghiệm trong công tác di dời, ứng phó trước mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương dùng số tiền Trung ương hỗ trợ giải ngân nhanh nhất để khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: CHÍNH THÀNH



“Chúng ta đã kịp thời sơ tán hàng trăm hộ dân trong đêm nhưng còn tài sản, vật dụng sinh hoạt gần như hư hỏng, thiệt hại do nước cuốn trôi. Nếu làm tốt khâu dự báo, chủ động hơn trong di dời tài sản nhân dân thì thiệt hại sẽ giảm đáng kể” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, qua thăm hỏi người dân xã D’Ran có nhà nằm ngay phía dưới cửa xả nước hồ Đơn Dương. “Địa phương nghiên cứu di dời, lên phương án tái định cư cho các hộ dân nằm ngay dưới đập xả thuỷ điện, không thể để người dân sống trong tình trạng mất an toàn như vậy” - ông Hồ Quốc Dũng nói và đề nghị phía công ty thủy điện xả nước phải có trách nhiệm với những thiệt hại nặng nề của người dân địa phương trong trận lũ tối 19-11.

Nhà dân xã D'Ran tan hoang sau trận lũ quét tối 19 và rạng sáng 20-11 do thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn xuống vùng hạ du. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn và Mimosa.

Hàng trăm nhà dân xã D'ran bị ngập lụt nằm ngay dưới cửa xả đập thủy điện. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Cả hai tuyến đèo đang tạm dừng lưu thông hai chiều do bị sạt lở nặng trong đợt mưa lớn những ngày qua. Cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất các điểm sạt lở, sớm thông tuyến đối với hai tuyến đèo huyết mạch trên.