Đồng Nai: Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi hôi chuẩn bị bán ra thị trường 20/04/2026 21:50

(PLO)- Ngoài 2 con heo trong chuồng có dấu hiệu bị bệnh lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 500 kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc.

Mới đây, vào tối 19-4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép tại khu phố 33 (phường Long Bình) do ông Trần Huy Mạnh (26 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo, tổng trọng lượng khoảng 140 kg, có biểu hiện bị bệnh.

Tại khu vực giết mổ, một tủ đông chứa khoảng 70 kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479 kg thịt heo tình trạng tương tự.

Cơ quan chức năng phát hiện thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ông Mạnh khai nhận số heo sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời; số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời tiến hành niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi để xử lý theo quy định của pháp luật.