Qua đường sai nơi quy định: Mối nguy trước cổng trường đại học 24/09/2025 14:50

Ngày 24-9, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức tuyên truyền chuyên đề về trật tự an toàn giao thông dành cho sinh viên.

Chương trình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời cảnh báo các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà sinh viên thường gặp phải khi tham gia giao thông, đặc biệt là hành vi qua đường không đúng nơi quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với trường Đại học Công nghệ TP.HCM tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Ảnh: PHẠM HẢI

Thói quen qua đường sai quy định

Tham dự chương trình có Trung tá Lê Đình Sơn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Phía nhà trường có TS. Huỳnh Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng trường HUTECH và đông đảo sinh viên tham gia buổi giao lưu, tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông.

CSGT trình chiếu nhiều hình ảnh sinh viên qua đường không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại chương trình, TS. Huỳnh Ngọc Anh bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng CSGT đã đến chia sẻ kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn trong sinh viên.

Trong phần trình bày, ThS. Trung tá Lê Trí Thức, Đội CSGT Rạch Chiếc nhấn mạnh: “Thời gian qua, một số sinh viên khi qua đường tại khu vực trước cổng trường đã không tuân thủ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, băng cắt qua dải phân cách, hoặc đột ngột băng qua đường ngay trước đầu xe ô tô, xe máy. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông”.

Nhiều câu hỏi được các bạn sinh viên đặt ra và được cán bộ CSGT giải đáp. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Trung tá Lê Trí Thức, những hành vi trên không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn đặt bản thân người vi phạm và người điều khiển phương tiện vào tình huống nguy hiểm.

Đặc biệt, khu vực đường Võ Nguyên Giáp có mật độ phương tiện lưu thông cao, tốc độ lớn, việc qua đường không đúng nơi quy định càng làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng.

Đại úy Trịnh Ngọc Hoan trả lời một số câu hỏi được sinh viên đặt ra. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Trịnh Ngọc Hoan chia sẻ nhiều tình huống thực tế, hướng dẫn kỹ năng nhận biết tín hiệu giao thông, cách xử lý khi gặp sự cố trên đường và các quy định pháp luật mới liên quan đến người tham gia giao thông.

Chương trình thu hút hàng trăm sinh viên lắng nghe, chia sẻ và được kí cam kết về ý thức chấp hành tốt Luật an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng mỗi sinh viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông – trách nhiệm không của riêng ai”.

Ghi nhận vào trưa cùng ngày, tình trạng học sinh, sinh viên leo qua dải phân cách để băng qua đường đến các trạm xe buýt trước cổng trường đã không còn diễn ra.

Trưa cùng ngày, tình trạng sinh viên băng qua đường sai quy định không còn diễn ra. Nhiều người đã chủ động đi vòng để sang đường đúng vạch kẻ. Ảnh: PHẠM HẢI

Lê Ngọc Bội Linh, sinh viên năm nhất trường Hutech chia sẻ: “Sau buổi tuyên truyền, em thấy chương trình rất ý nghĩa. Có nhiều bạn chưa nhận ra rằng qua đường không đúng nơi là vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm. Mặc dù đi vòng hơi xa một chút nhưng an toàn vẫn là quan trọng nhất”.

Lỗi nhỏ, hậu quả lớn

Dù ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, sinh viên (HSSV) đã được cải thiện, song theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, tình trạng vi phạm vẫn còn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Từ đầu năm 2025, CSGT đã tăng cường lực lượng, thiết bị nghiệp vụ để tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm phổ biến trước cổng trường học và trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Nhiều sinh viên trước đó bị CSGT xử phạt với lí do qua đường không đúng nơi quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua thống kê, có hơn 45% HSSV vi phạm do chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, 25% chạy quá tốc độ, 12% không đội mũ bảo hiểm, cùng nhiều lỗi khác như đi sai làn, sử dụng điện thoại khi lái xe, có nồng độ cồn trong hơi thở...

Một số vụ tai nạn gần đây do HSSV thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện đã gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều trường hợp tự té ngã do không làm chủ tốc độ hoặc vượt ẩu, thậm chí va chạm với xe tải khi vượt phải.

Để kéo giảm tai nạn, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra tại các trường, yêu cầu ký cam kết không trông giữ xe máy trên 50 phân khối cho học sinh không đủ điều kiện.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trước cổng trường học nhằm phát hiện, xử lý vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Phụ huynh được xem là tấm gương gần gũi, có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi giao thông của con em. Vì vậy, mỗi người cần thay đổi thói quen chưa đúng khi tham gia giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường, lực lượng CSGT và toàn xã hội trong công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.