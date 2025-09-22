TP.HCM: 2 thanh niên cầm gậy truy đuổi, đánh người đàn ông gục giữa đường 22/09/2025 09:07

(PLO)- Một người đàn ông phải nhập viện cấp cứu sau khi bị hai thanh niên cầm gậy truy đuổi, hành hung gục trên đường phố vào ban đêm.

Sáng 22-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh hai thanh niên dùng gậy truy đuổi và đánh một người đàn ông đến bất tỉnh giữa đường.

TP.HCM: Hai thanh niên cầm gậy truy đuổi, đánh người đàn ông nằm gục giữa đường.

Clip dài hơn 30 giây, được trích xuất từ camera an ninh của nhà dân, cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm, trên tuyến đường vắng người qua lại.

Theo clip, một nhóm khoảng bốn người đang đuổi nhau, trong đó có nam thanh niên cầm gậy. Khi đến đoạn giữa đường, một người đàn ông bị ngã, trượt dài trên mặt đường thì bị hai thanh niên lao đến hành hung. Một người dùng chân đạp mạnh vào vùng cổ nạn nhân, sau đó cùng người còn lại liên tiếp đấm, đá vào đầu.

Một nam thanh niên trong nhóm cầm gậy đe dọa người dân can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Một người dân tiếp cận để can ngăn cũng bị một trong hai thanh niên cầm gậy đe dọa. Nạn nhân sau đó cố gắng vùng dậy bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đánh cho đến khi gục ngã, bất tỉnh giữa đường.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 20-9 trên đường số 6, phường Tam Bình, TP.HCM.

Mặc dù được người dân quanh khu vực can ngăn nhưng hai nam thanh niên tiếp tục đánh cho đến khi nạn nhân nằm gục giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PLO, lực lượng chức năng phường Tam Bình cho biết đã triệu tập hai thanh niên liên quan để lấy lời khai, đồng thời mời các bên có liên quan lên làm việc, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Về phía nạn nhân, người này đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thương tích để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.