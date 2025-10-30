Chặn hiểm họa từ 'truyền thông đen' - Bài 1: Chiêu trò xuyên tạc, chia rẽ và phá hoại niềm tin 30/10/2025 05:40

(PLO)- “Truyền thông đen” đang trở thành công cụ nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng để xuyên tạc, vu khống, hạ uy tín của cán bộ, lãnh đạo, đe dọa trực tiếp niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

LTS: Cùng với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội và các công cụ truyền thông thế hệ mới, tình trạng “truyền thông đen”, nhất là vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên để trục lợi cũng trở nên tinh vi, phức tạp và phổ biến. Không ít trường hợp đã bị phát hiện, xử lý nhưng “truyền thông đen” vẫn là một thực trạng ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường nếu không có các giải pháp quyết liệt, mạnh tay. Tuyến bài “Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen”” sẽ làm rõ chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời gợi ý các giải pháp nhằm ngăn ngừa thực trạng này.

Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số, “truyền thông đen” đang nổi lên như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh thông tin và niềm tin xã hội. Mang nhiều vỏ bọc khác nhau, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội đã triệt để lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, cán bộ, thậm chí vu khống, kích động chia rẽ nội bộ và gây mất ổn định xã hội. Từ những bài viết sai sự thật đến các đoạn video “deepfake”, thủ đoạn của “truyền thông đen” ngày càng tinh vi, lan rộng và khó kiểm soát.

Từ bôi nhọ cán bộ, xúc phạm lãnh đạo…

Các phần tử chống đối, thù địch thường triển khai nhiều thủ đoạn bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ đời tư các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, từ những người tiền nhiệm đến hiện nay. Những chiêu trò phổ biến thường là tấn công nguồn gốc xuất thân, gia đình, quá trình trưởng thành, học hành, tư cách đạo đức, thành tích công tác. Những cáo buộc này còn xoáy vào năng lực, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, mối quan hệ bất chính với doanh nghiệp để trục lợi cho người thân, gia đình…

Trong thời gian qua, nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được đông đảo quần chúng nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cả những chính sách quốc tế ủng hộ như công cuộc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; việc sáp nhập các tỉnh, TP và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp… Thế nhưng không ít thế lực cố tình diễn ngôn sai lệch, xuyên tạc thành cuộc đấu giữa các phe cánh hay “đấu đá nội bộ”. Họ cố tình vu khống Đảng, Nhà nước và cả những lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đang ra sức thực hiện nhiệm vụ chung.

NTC bị bắt quả tang khi lợi dụng việc tố cáo cán bộ địa chính để cưỡng đoạt 500 triệu. Ảnh: VT

Một trong những phương thức phổ biến là các đối tượng tung tin giả, vu khống, bôi nhọ cán bộ lên không gian mạng xã hội. Giữa năm 2024, TAND TP.HCM tuyên phạt PTT (lao động tự do) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, T dùng nhiều tài khoản Facebook để đăng, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng an ninh - kinh tế - xã hội. Dù cố tình xóa dữ liệu, khóa tài khoản nhằm che giấu hành vi, cơ quan điều tra vẫn thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Hồi tháng 6 vừa qua, Công an TP.HCM bắt giữ TNP (Khánh Hòa) và NSH (Lâm Đồng) do phát tán clip sai sự thật, xúc phạm một nguyên lãnh đạo Công an TP.HCM. Hai người này sử dụng các tài khoản TikTok để biên tập, lồng ghép các thông tin xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh lãnh đạo, gắn tiêu đề “giật gân”, kèm bình luận bịa đặt nhằm công kích chủ trương tinh gọn bộ máy, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đến gây rối trật tự, cưỡng đoạt tiền của công chức

Không chỉ ở TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa qua cũng khởi tố, bắt tạm giam ĐTNH (xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) về tội gây rối trật tự công cộng. Tự nhận là “đại diện dân oan”, H nhiều lần gửi đơn thư sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng và kích động người dân tụ tập trái phép.

Từ năm 2024, bà này chủ mưu lôi kéo phụ nữ, trẻ em cản trở hoạt động sản xuất, gây mất an ninh trật tự; điển hình là vụ ngăn cản thu hoạch sầu riêng ngày 18-6. H còn lợi dụng các buổi tiếp dân để phát tán thông tin sai lệch, vu khống cán bộ, xúi giục người dân khiếu nại thay. Một đồng phạm là KT bị khởi tố nhưng được tại ngoại do thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra.

Không chỉ gây rối, tại Lâm Đồng còn xuất hiện những thủ đoạn tinh vi hơn khi một số đối tượng lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi, tống tiền cán bộ. Điển hình là vợ chồng NTC và NTBP, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng.

Từ sai sót hành chính nhỏ trong hồ sơ chuyển nhượng đất, C “đánh hơi” thấy cơ hội kiếm lợi. Sau khi nắm được điểm yếu của cán bộ địa chính, C gọi điện thoại đe dọa tố cáo nếu không được chi 500 triệu đồng “để rút đơn”. Khi bị từ chối, C tiếp tục gây sức ép, hẹn giao tiền tại quán cà phê. Tối 13-7-2023, công an bắt quả tang vợ chồng C đang nhận tiền. Ngày 16-10-2024, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt C 12 năm tù, P 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Những chiêu trò phổ biến

Gần đây, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị liên tục lợi dụng không gian mạng để tung ra các chiêu trò tinh vi, phối hợp công nghệ hiện đại với tâm lý xã hội triển khai “chiến dịch thông tin bẩn”, “truyền thông đen” ngày càng quy mô và nguy hiểm, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dưới vỏ bọc “tự do ngôn luận”, họ sử dụng tám thủ đoạn chính. Một là cắt ghép hình ảnh, video (deepfake) để dựng clip “nhạy cảm”, phát tán gây hiểu lầm, bôi nhọ danh dự cá nhân. Hai là lan truyền thông tin bịa đặt, xuyên tạc từ đời tư, nguồn gốc đến công tác cán bộ, gieo rắc hoài nghi trong dư luận. Ba là mạo danh, lập tài khoản/trang tin giả để đăng tải nội dung “giật gân”, đánh lừa người đọc rằng đó là nguồn tin chính thống của cán bộ, lãnh đạo.

Bốn là thổi phồng sai sót nhỏ thành sai phạm nghiêm trọng, quy chụp, bóp méo sự thật để công kích lãnh đạo, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên. Tiếp đó, họ lồng ghép thông tin thật - giả khiến người đọc khó phân biệt nhằm tăng tính thuyết phục cho luận điệu sai trái. Sáu là kích động khiếu kiện, tụ tập trái pháp luật, núp bóng “dân oan” để tạo áp lực dư luận.

Hai chiêu trò phổ biến cuối cùng đó là tấn công tinh thần qua tin nhắn, email bôi nhọ, lan truyền vào nội bộ cơ quan, gia đình cán bộ nhằm gây chia rẽ; đồng thời điều phối từ nước ngoài, sử dụng mạng ẩn danh và nền tảng xuyên biên giới để né kiểm duyệt, tăng độ lan tỏa.

Tất cả thủ đoạn kể trên hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước thực trạng này, việc chủ động nhận diện, phản bác thông tin sai trái và tăng cường truyền thông chính thống là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ uy tín của lãnh đạo, giữ vững niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.