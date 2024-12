4 thành viên tà đạo 'Thiên triều Nam Quốc' bị truy tố 09/12/2024 11:05

VKSND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa ban hành cáo trạng, truy tố 4 bị can: Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi); Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi); Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi) và Trần Hữu Tình (33 tuổi) về tội giữ người trái pháp luật.

Đây là vụ án giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích… do nhóm người theo tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” thực hiện mà Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ảnh.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, thành viên của "Thiên triều Nam Quốc" bị bắt tạm giam.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%

Theo cáo trạng, từ ngày 4-12-2023 đến 15-4-2024, cho rằng chị TTBD (33 tuổi) bị nhiễm tà ma, nếu để chị D ra ngoài sẽ hại những người trong gia đình nên Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị chồng chị D) thuê người canh giữ nhằm mục đích không cho chị D ra khỏi nhà ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Thiết để trừ tà ma.

Diễm và Lan khóa cửa và cổng nhà không cho chị D tiếp xúc với người khác, thuê Nguyễn Hồng Tâm cùng con rể Trần Hữu Tình thay phiên nhau canh giữ không cho chị D ra ngoài hoặc tiếp xúc với ai vì “D bị nhiễm tà ma”.

Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm.

Từ ngày 4-12-2023 đến 14-1-2024, Tâm và Tình đã thay nhau canh giữ không cho chị D ra khỏi nhà và Tâm được trả công 2 triệu đồng, Tình được trả công 4,9 triệu đồng.

Sau khi Tâm và Tình không canh giữ nữa, Diễm và Lan đã thay phiên nhau nằm ở phòng khách, hành lang trước cửa phòng của chị D để canh giữ.

Đến ngày 18-4-2024, khi Lan chở chị D về nhà mẹ ruột của chị D tại xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết để lấy một số giấy tờ, chị D trốn thoát và đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Chị D bị đánh đập gây nhiều thương tích.

Ngày 1-5-2024, Tâm và Tình đã tự nguyện đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc giúp sức cho Lan, Diễm trong việc giữ chị D trái pháp luật và nộp số tiền đã được trả công canh giữ.

Chồng cũ và cha mẹ chồng cũ của chị D không thừa nhận thực hiện hành vi giữ người trái pháp luật, đánh đập hành hạ như nội dung tố cáo của chị TTBD.

Bị can Nguyễn Hồng Tâm trong một lần cúng trừ tà ma.

Cơ quan điều tra đã khám xét căn nhà ở phường Phú Thủy, nơi giam giữ chị D, thu giữ nhiều dao, kiếm, thanh đao đều ghi dòng chữ “Án Ma Ni Bát Di Hồng”; dây thừng; 21 hình nhân bằng giấy dán hình bát quái; búa tạ; 8 con dấu trong đó có 2 con dấu có dòng chữ "Cửu thiên huyền nữ"…

Khám xét căn nhà ở Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết, công an thu giữ hai chiếc chảo bằng kim loại đường kính 46 cm, cao 12 cm mà gia đình này dùng để đốt hình nhân, trừ tà; 26 mũi tên bằng gỗ, ba thùng tài liệu các loại…

Khám xét căn biệt thự nơi tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" thường tổ chức cúng bái kỳ dị.

Quá trình điều tra, ngoài việc bị giữ trái pháp luật, chị D khai từ khoảng tháng 3-2024 đến ngày 15-4-2024, chị D còn bị chồng cũ và 3 người chị chồng trong đó có Lan và Diễm dùng tay chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục của chị D để giải trừ tà ma.

Kết quả giám định thương tích, chị D bị gãy kín xương chính mũi, gãy kín cung trước xương sườn số VII, VIII, chấn thương nhiều nơi… với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Tuy nhiên những người trong gia đình chồng cũ chị D không thừa nhận có hành vi đánh, gây thương tích cho chị D.

"Pháp trường" nơi cúng bái, đốt các hình nhân bằng giấy để trừ tà của "Thiên triều Nam Quốc".

Đối với đồ vật tài liệu thu giữ trong quá trình khám xét do không liên quan đến hành vi phạm tội giữ người trái pháp luật của các bị can mà liên quan đến hoạt động tôn giáo của gia đình các bị can nên Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để tiếp tục xác minh xử lý.

Về phần dân sự, chị D yêu cầu các bị can bồi thường số tiền là 200 triệu đồng bao gồm tiền chi phí điều trị thương tích, chi phí đi lại, tiền mất thu nhập, tổn thất về mặt tinh thần, đến nay các bị can chưa bồi thường cho chị D.

Cơ quan điều tra khám xét thu nhiều vật dụng kỳ lạ của tà đạo "Thiên triều Nam Quốc".

Xử lý nghiêm để răn đe

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm là người đã thuê, chỉ đạo Trần Hữu Tình, Nguyễn Hồng Tâm thực hiện hành vi giữ chị TTBD trái pháp luật nên giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Tình, Tâm là người giúp sức, thực hành tích cực, giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan, Diễm nên hành vi của 4 bị can phạm tội có tổ chức, đây là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 157 BLHS.

Hành vì nêu trên của 4 bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do đi lại của người khác, gây mất trật tự tại địa phương. Do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

"Thiên triều Nam Quốc" sắc phong cho Thần tướng Mộc Lan, tức bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Quá trình điều tra, Trần Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm đã đầu thú, thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đối với hành vi gây thương tích cho chị TTBD với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%, ngày 5-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.