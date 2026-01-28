Từ bắt kẻ trộm cắp điện thoại, công an Quảng Ninh triệt phá thêm điểm đánh bạc 28/01/2026 20:52

(PLO)- Từ lời khai của kẻ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại, công an Quảng Ninh đã triệt phá thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

Ngày 28-1, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tẩn Cáo On (30 tuổi, trú tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) về các hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Loan (38 tuổi) và Phạm Quang Bách (44 tuổi), cùng trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin trình báo của anh T.X.M (48 tuổi, trú tại tổ 3, khu 8, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) về việc cửa hàng điện thoại di động của gia đình tại khu 5, phường Mông Dương bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều điện thoại di động và tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 230 triệu đồng.

Những người đang bị công an Quảng Ninh tạm giữ trong vụ việc. Ảnh: CAQN

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Mông Dương và Công an phường Cẩm Phả khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi trinh sát, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Chưa đầy 24 giờ sau khi kẻ gian gây án, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Tẩn Cáo On là người gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, Tẩn Cáo On khai nhận khoảng 3 giờ 30 phút ngày 17-1 đã đột nhập cửa hàng điện thoại tại khu 5, phường Mông Dương, trộm cắp 9 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone cùng khoảng 73 triệu đồng tiền mặt. On cho biết do nợ nần phát sinh từ việc chơi lô, đề và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Từ lời khai của On về việc sử dụng tiền trộm cắp để đánh bạc, Cơ quan điều tra đã tiến hành mở rộng xác minh, qua đó triệt phá thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô, số đề. Hai người có liên quan là Nguyễn Thị Loan và Phạm Quang Bách sau đó đã bị bắt giữ để điều tra.