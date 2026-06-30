Từ 1-7, hầu hết xe bán tải được lưu thông như xe con 30/06/2026 15:43

(PLO)- Từ ngày 1-7, xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 241/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, Điều 11 của nghị định quy định ô tô tải pickup cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-7.

Tuy nhiên, việc thay đổi chỉ áp dụng đối với tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện. Xe bán tải vẫn được đăng ký, kiểm định theo loại ô tô tải pickup cabin kép theo quy định hiện hành.

Hầu hết các xe bán tải sẽ được lưu thông như xe con từ 1-7. Ảnh: V.LONG

Trước đó, đầu năm 2026, Hà Nội từng ban hành phương án tổ chức giao thông, trong đó xe tải, bao gồm cả xe bán tải, bị hạn chế lưu thông trong nội đô theo một số khung giờ.

Việc áp dụng đối với xe bán tải được căn cứ theo Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT (nay thuộc Bộ Xây dựng). Theo quy định này, xe bán tải cabin kép được xác định là xe tải trong tổ chức giao thông. Quy định đã gây nhiều ý kiến trái chiều vì ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó, Hà Nội đã bỏ nội dung hạn chế đối với xe bán tải.

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng và Chính phủ, Ford Việt Nam đề nghị sửa đổi quy định theo hướng kế thừa Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019. Quy chuẩn này đã hết hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Theo QCVN 41:2019, ô tô tải pickup cabin kép có khối lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn được tổ chức lưu thông như ô tô con. Doanh nghiệp cho rằng quy định này phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng xe bán tải hiện nay, đồng thời bảo đảm tính kế thừa của chính sách đã được áp dụng ổn định trong nhiều năm. Nếu tiếp tục coi xe bán tải là xe tải trong tổ chức giao thông, các địa phương có thể áp dụng biển cấm xe tải đối với cả xe bán tải.

Trong khi đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ giao Bộ Xây dựng quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ và phân loại giao thông đường bộ, không giao quy định về tổ chức giao thông như trước. Vì vậy, QCVN 41:2024 và Thông tư 53/2024 được ban hành đúng thẩm quyền và không còn quy định xe bán tải được lưu thông như ô tô con.

Trước phản ánh của doanh nghiệp và người dân, đầu tháng 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi quy định theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con, đồng thời vẫn giữ nguyên cách phân loại phương tiện.

Với quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-7, gần như toàn bộ các mẫu xe bán tải phổ biến đang lưu hành tại Việt Nam sẽ được lưu thông như ô tô con. Điều này đồng nghĩa các phương tiện này không còn bị áp dụng các quy định cấm xe tải trên nhiều tuyến đường, đồng thời được lưu thông ở làn đường dành cho ô tô con trên cao tốc theo quy định.