Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7 29/06/2026 07:00

(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.

Từ 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 chính thức có hiệu lực.

Trong đó, có quy định về thời gian làm việc của tài xế kinh doanh vận tải, quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em, camera giám sát khoang hành khách và siết chặt quản lý giấy phép lái xe.

Bỏ giới hạn thời gian lái xe 10 giờ/ngày

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc thay đổi căn bản quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ.

Tài xế xe kinh doanh vận tải đang thao tác báo cáo về thời gian lái xe liên tục. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, căn cứ theo khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7) đã chính thức bãi bỏ quy định cứng trước đây là "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần".

Thay vào đó, kể từ ngày 1-7, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Như vậy, tổng thời gian làm việc trong một ngày và một tuần của tài xế sẽ được thực hiện linh hoạt theo các quy định chung của Bộ Luật Lao động. Sự điều chỉnh này giúp các doanh nghiệp vận tải dễ dàng điều phối nhân sự phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh mà vẫn đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của người lao động.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tối đa và ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi gây buồn ngủ, luật mới vẫn giữ nguyên giới hạn nghiêm ngặt về thời gian chạy xe liên tục. Theo đó, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không được quá 4 giờ, trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc gặp trở ngại khách quan trên hành trình như Luật quy định.

Ghế an toàn cho trẻ em và camera khoang khách

Cũng từ ngày 1-7, căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 quy định bắt buộc về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô cũng chính thức có hiệu lực sau thời gian lùi thực hiện.

Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe tuyệt đối không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế duy nhất). Đồng thời, người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ.

Đáng chú ý, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (như xe taxi, xe khách, xe buýt...) sẽ được loại trừ, không bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị ghế an toàn chuyên dụng này nhằm phù hợp với đặc thù vận tải công cộng.

CSGT đang kiểm tra điều kiện vận hành phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: THY NHUNG

Liên quan đến điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, căn cứ theo khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 cũng quy định các biện pháp kiểm soát an ninh và an toàn đối với phương tiện vận tải hành khách quy mô lớn cũng được siết chặt hơn.

Kể từ 1-7, bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không tính chỗ của tài xế) bắt buộc phải lắp đặt thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Quy định này giúp nâng cao tính minh bạch, bảo vệ hành khách và hỗ trợ giám sát chất lượng dịch vụ vận tải. Việc thu thập, xử lý các dữ liệu hình ảnh từ các thiết bị này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.