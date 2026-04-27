Chốt thời gian thông xe cao tốc Bắc Nam qua Quảng Ngãi và Gia Lai 27/04/2026 12:25

(PLO)- Chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai đã ấn định thời gian thông xe lúc 11 giờ 30 ngày 29-4.

Ngày 27-4, Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về thống nhất thời gian thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Quảng Ngãi tới hầm Cù Mông (giáp ranh Gia Lai và Đắk Lắk) phục vụ người dân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Cụ thể, thời gian thông tuyến được ấn định lúc 11 giờ 30 ngày 29-4.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Quảng Ngãi tới hầm Cù Mông (giáp ranh tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk) sẽ thông xe lúc 11 giờ 30 ngày 29-4. Ảnh: LK.

Trong đó, tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư) dài 88 km, điểm đầu tiếp giáp tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Hai dự án thành phần khác là Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh (do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, qua địa phận Gia Lai) sẽ đưa vào khai thác chiều dài gần 90 km. Điểm đầu tiếp nối tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và điểm thông xe cuối tuyến kết nối vào hầm Cù Mông (nằm giữa Gia Lai và Đắk Lắk).

Trước đó, các dự án thành phần trên đã được nghiệm thu hoàn thành và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, thống nhất đưa dự án vào khai thác.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 đã làm việc với Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) để hoàn thành công tác bàn giao tài sản, đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

Các chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai hỗ trợ thông tin đến chính quyền cơ sở các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và người dân biết để việc đi lại lưu thông được thuận tiện, an toàn.