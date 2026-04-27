Xử phạt 3 người liên quan vụ 2 thiếu nữ đi xe máy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên cao tốc 27/04/2026 09:34

(PLO)- Trong vụ việc 2 thiếu nữ đi xe máy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tổng cộng có 3 người bị xử phạt 16,5 triệu đồng.

Ngày 27-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Tài xế vi phạm được xác định là N.T.P.T. (18 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ).

Cơ quan chức năng xác định, P.T. điều khiển xe máy đi ngược chiều lúc 8 giờ 5 phút ngày 26-4 tại km17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, hướng Hải Phòng đi Móng Cái.

Hình ảnh vi phạm của hai cô gái đi xe máy bị camera hành trình của ô tô ghi lại. Ảnh: ĐX

Theo đó, P.T. bị lập biên bản với các lỗi gồm điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3 không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ; xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Cùng vụ việc, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chị B.T.H. (39 tuổi, trú xã Hải Ninh, Quảng Ninh), là chủ xe biển số 14K1-161.xx, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Ngoài ra, chị H.K.A. (17 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, Phú Thọ) bị xử phạt do ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Tổng mức xử phạt đối với ba người trên là 16,5 triệu đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ điều khiển xe máy biển kiểm soát 14K1-161.xx, chở theo một người khác, di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc. Người này còn đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.