Ông Lê Quốc Phong: Báo và Phát thanh - Truyền hình TP.HCM tạo ra tổ hợp truyền thông đa phương tiện 20/06/2026 09:51

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng, sự ra đời của Báo và Phát thanh - Truyền hình TP là một bước ngoặt mang tính chiến lược, nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn.

Sáng 20-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và quyết định nhân sự Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tặng quà tri ân những thế hệ lãnh đạo, cán bộ cơ quan báo chí. Ảnh: THUẬN VĂN

Đằng sau một ‘măng-sét’ là mồ hôi, nước mắt và tâm huyết

Phát biểu tại buổi công bố, ông Lê Quốc Phong chia sẻ việc thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là sự kiện đặc biệt quan trọng. Đây là bước phát triển lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí TP.

Theo ông Lê Quốc Phong, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị đang quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành đô thị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí TP luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Báo chí là cầu nối mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, khẳng định uy tín mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Lực lượng này đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tuyên truyền, tạo đồng thuận cao, củng cố niềm tin của nhân dân và giữ vững vai trò nòng cốt định hướng dư luận.

Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực theo chủ trương của Trung ương, báo chí TP cần chuyển dịch để đáp ứng vai trò dẫn dắt trong thời đại truyền thông số. Thành ủy đã xây dựng Đề án và ban hành Quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

"Việc sắp xếp này là một cơ hội lịch sử để bước sang một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và hiện đại hơn của các cơ quan báo chí TP, đảm bảo xứng tầm với vị thế của một đô thị đặc biệt", ông Lê Quốc Phong nhìn nhận.

Thực hiện chủ trương quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, đến hôm nay, một số cơ quan báo chí của TP sẽ chính thức khép lại sứ mệnh lịch sử dưới những tên gọi cũ.

"Chúng ta đều hiểu rằng, đằng sau một ‘măng-sét’ báo, đằng sau một logo đài hay một tên gọi cơ quan, là mồ hôi, nước mắt, là tuổi thanh xuân và tâm huyết của biết bao thế hệ những người cầm bút, cầm máy. Từng bài viết, từng bản tin, từng thước phim đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc đến người dân của toàn TP, đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ với đội ngũ người làm báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Ông khẳng định những di sản tinh thần, những bài báo để đời, lòng yêu nghề của đội ngũ sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Phóng viên thời đại số phải có tư duy tổng hợp

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho rằng sự ra đời của Báo và Phát thanh - Truyền hình TP là bước ngoặt chiến lược. Đây là sự hội tụ kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn.

Để cơ quan mới hoạt động hiệu quả, ông Lê Quốc Phong đề nghị các đơn vị trực thuộc cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động. Nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm không bỏ sót việc, không để gián đoạn hay bỏ trống trận địa thông tin trên tất cả nền tảng.

Lãnh đạo Thành ủy cùng chụp hình kỷ niệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cần nhanh chóng triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất để thể hiện rõ nét tầm nhìn, sứ mệnh mới.

Ông yêu cầu cơ quan mới kiên định tôn chỉ mục đích, giữ vững vai trò định hướng tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Báo chí phải là công cụ sắc bén truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin tích cực và định hướng dư luận trước các luồng thông tin phức tạp trên mạng. Mỗi tác phẩm cần đi trước một bước, dự báo vấn đề, đề xuất giải pháp khả thi nhằm tạo đồng thuận xã hội.

Đồng thời, đơn vị phải tiên phong chuyển đổi số toàn diện hướng tới hệ sinh thái truyền thông hội tụ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Báo chí TP cần vừa giữ gìn bản sắc cách mạng, vừa tích hợp công nghệ hiện đại để phân phối thông tin chính thống nhanh chóng theo thời gian thực.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Dương Anh Đức trao đổi với các lãnh đạo báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Song song đó, cần xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, đạo đức và đa năng. Phóng viên thời đại số tại TP.HCM phải có tư duy tổng hợp, liên ngành, thông thạo ngoại ngữ, tích hợp công nghệ AI và biết xử lý dữ liệu để không bị cuốn trôi trước dòng thác tin tức giả.

"Sự ra đời của Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là sự khởi đầu cho một hành trình mới đầy hứa hẹn. Con đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, Thường trực Thành ủy tin tưởng sâu sắc cơ quan mới sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao", ông nói và khẳng định lãnh đạo TP luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cơ quan phát triển.