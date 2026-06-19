Cử tri ủng hộ các chính sách tầm soát sức khỏe miễn phí, miễn phí vé xe buýt của TP.HCM 19/06/2026 13:07

(PLO)- Cử tri TP.HCM quan tâm và đánh giá cao chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho trên 14.000 người dân, cùng với việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời và đầu tư đồng bộ 100% trạm y tế cấp xã; chính sách miễn phí vé xe buýt...

Sáng 19-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh trình bày thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thuận với các chính sách dân sinh

Theo đó, cử tri và người dân ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền TP trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đặc biệt, cử tri quan tâm và đánh giá cao chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho trên 14.000 người dân, cùng với việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời và đầu tư đồng bộ 100% trạm y tế cấp xã; chính sách miễn phí vé xe buýt đối với các tuyến đang hoạt động, với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỉ đồng từ ngân sách.

Đồng thời, TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh kết hợp với quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối đồng bộ với các nhà ga metro, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông văn minh, hiện đại.

Cạnh đó, chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” đã chuyển công năng 3 trụ sở cơ quan thành trường học, bàn giao 3 trụ sở cơ quan, đơn vị cho 3 bệnh viện lớn nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

TP.HCM cũng dự kiến tặng 1 triệu đồng/hộ cho các gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày TP chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh trình bày thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị tập trung vào các vấn đề, nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến metro, dự án chống ngập và các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động; tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế...

Cử tri cũng quan tâm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu phục vụ người dân...

Giám sát tình hình phát triển kinh tế

Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của HĐND và Thường trực HĐND TPHCM.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 51 nghị quyết, gồm 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và 47 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền như điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, đầu tư công, định hướng phát triển không gian đô thị, cơ chế khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng thời, HĐND TP.HCM tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thực thi pháp luật và việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đến dự kỳ họp. Ảnh: LÊ THOA

Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm .

HĐND TP cũng khởi động lại chương trình "Dân hỏi – Chính quyền trả lời" trên nền tảng số, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và người dân.

Cùng với đó, mô hình “HĐND số” tiếp tục được triển khai, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử thống nhất giữa HĐND TP.HCM và HĐND 168 xã, phường, đặc khu. Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM đã đăng tải hơn 664 tin, bài, thu hút trên 400.000 lượt truy cập.

HĐND TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; tăng cường giám sát, đồng hành cùng UBND tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và các chỉ tiêu đề ra.