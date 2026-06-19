Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga 19/06/2026 06:07

(PLO)- Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Tiếp tục các hoạt động song phương tại Kazan trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga, ngày 18-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trên các lĩnh vực.

Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga hoạt động tại thị trường Việt Nam, góp phần thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao nhất hai nước, định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty, tập đoàn của Nga kinh doanh, hoạt động ổn định tại Việt Nam.

Hoạt động giao thương, hợp tác du lịch giữa hai nước cũng ngày càng thuận lợi, với nhiều đường bay thẳng được mở giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với khối lượng lớn luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành, nhiều chính sách được thiết kế nhằm tạo môi trường đầu tư cạnh tranh để doanh nghiệp FDI làm ăn thuận lợi hơn tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định Việt Nam đang phát triển nhanh và là thị trường có sức hút đầu tư lớn.

Ông Kirill Dmitriev cho biết trong những năm qua, Quỹ đã thiết lập quan hệ và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ y sinh…; bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để cung cấp vaccine cho nhu cầu trong nước và toàn khu vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty, tập đoàn của Nga kinh doanh, hoạt động ổn định tại Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Ông cũng nhấn mạnh còn rất nhiều lĩnh vực chưa được khai thác và mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam.

Hai bên nhất trí còn nhiều tiềm năng hợp tác và nhiều cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh hiện nay, khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng – dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng…

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng Giám đốc Kirill Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam.