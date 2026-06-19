Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp 19/06/2026 06:12

(PLO)- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả...

Báo cáo tại buổi họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chiều 18-6, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá sáu tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống lãng phí có chuyển biến rõ, đi vào nguồn lực cụ thể và địa chỉ trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp

Ông Đặng Văn Dũng cho biết theo báo cáo của Chính phủ, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý vướng mắc cho 1.531 dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí. Con số tăng hơn 500 dự án so cuộc Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương vào hồi tháng 3.

Trong 1.531 dự án đã tháo gỡ vướng mắc có 273 dự án đã đưa vào khai thác sử dụng, tương đương với hơn 4.000 ha đất và tổng vốn đầu tư 286.000 tỉ đồng. Dù mới 273 dự án nhưng nguồn lực được khơi thông rất lớn.

Các cơ quan chức năng đã có phương án xử lý với 2.248 dự án khác. Cùng đó là phân loại, xác định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Theo ông Đặng Văn Dũng, những tháng còn lại của năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy phải quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, các khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Trong đó, cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý việc xử lý 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Các đơn vị phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân không quyết liệt để tồn đọng kéo dài.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải tổng kiểm kê, số hóa, rà soát, đánh giá các nguồn lực đất nước và phải trả lời được năm câu hỏi.

Đó là nguồn lực nào đang tồn đọng? Nguồn lực nào phân bổ sai? Nguồn lực nào chưa định giá đúng? Nguồn lực nào phải kiến tạo mới? Ai chịu trách nhiệm tháo gỡ?” - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng. Ảnh: ĐX

Trao đổi thêm với báo chí, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh công tác phòng, chống lãng phí không phải bây giờ mới làm. Từ Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đề cập đến nội dung này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau đó cũng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kết luận liên quan.

Đặc biệt, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết về Chống lãng phí, Bộ Chính trị đã bổ sung chức năng phòng, chống lãng phí cho Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, từ tháng 10-2024, công tác phòng, chống lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Đặng Văn Dũng chia sẻ phiên họp nào, nội dung phòng, chống lãng phí cũng được đặt ra và Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đều có những thông điệp chỉ đạo rất cụ thể để đẩy mạnh công tác này.

Xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Một nội dung khác được Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề cập đến là xử lý các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Ông cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu rà soát từ tháng 10-2024.

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp.

Theo thông báo, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Qua rà soát, cơ quan chức năng cũng xác định cả nước có 30.595 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Theo ông Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu trong tháng 7, Chính phủ phải ban hành một nghị quyết đặc thù về xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý người đứng đầu, bí thư các tỉnh ủy, thành ủy phải chỉ đạo rà soát đầy đủ, chính xác và có phương án xử lý cụ thể các dự án, công trình tồn đọng kéo dài.

“Các công trình, dự án chưa có phương án xử lý thì trong quý III phải có phương án cụ thể và trong năm 2026 phải hoàn thành xử lý” - ông Đặng Văn Dũng thông tin.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống lãng phí theo Nghị quyết 04 của Trung ương, ông Dũng nhấn mạnh giải pháp đầu tiên, căn cơ, quan trọng nhất là “xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí trong toàn xã hội”.

Cùng đó, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực then chốt như năng lượng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản công, đầu tư công và các lĩnh vực công nghệ mới.

Giải pháp tiếp theo là hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ chi công phù hợp thực tiễn.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương còn đề cập đến việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài sản công; đổi mới quản lý, quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo hoạt động hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.