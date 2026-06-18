Tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao 18/06/2026 15:58

(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho biết từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên, trong đó có hai cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên theo Quyết định 166-BCĐ/TW của Bộ Chính trị và thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại phiên họp, liên quan đến kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo cho biết từ sau Phiên họp thứ 29 đến nay dù phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, chiến lược của đất nước song vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đã tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, trong đó đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư; trong đó đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 14.992 cơ sở.

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên; trong đó có hai cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi 799,4 tỉ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trong đó, đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 5 vụ án/52 bị can; khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án; kết luận và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án/77 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án/136 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/220 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/153 bị cáo theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cũng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan chức năng đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, đã chú trọng việc khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng; trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỉ đồng, trong đó có hơn 1.841 tỉ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cùng đó, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) trong công tác cán bộ và trên các lĩnh vực, gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, tiến hành giám sát việc thực hiện năm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC, trước hết là trong công tác cán bộ.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTNLPTC. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng đó, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các cơ quan chức năng PCTNLPTC phối hợp ngày càng chặt chẽ, nền nếp, thực chất hơn.