Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng thể chế như thế nào để không thể tham nhũng 18/06/2026 18:21

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; không vì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được đặt trong yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Công tác này phải là cấu phần quan trọng của quản trị quốc gia liêm chính, kỷ cương, hiệu quả và phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chống tham nhũng là để làm sạch quyền lực; chống tiêu cực và để giữ vững chuẩn mực công vụ; chống lãng phí và để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội và nguồn lực phát triển của đất nước.

Làm tốt công tác này là góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của Nhân dân; tạo môi trường ổn định, minh bạch, lành mạnh để phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Lãnh đạo Đảng cũng yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ xử lý vụ việc sang hoàn thiện thể chế; từ rà soát thống kê sang xử lý dứt điểm; từ thu hồi tài sản ở khâu cuối sang giám sát bằng dữ liệu.

Một giải pháp khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, Chính phủ liêm chính, cơ quan liêm chính. Xây dựng thể chế như thế nào để không thể tham nhũng.

"Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; không vì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ông yêu cầu phải kiểm soát quyền lực chặt hơn, hoàn thiện thể chế nhanh hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn, thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn.