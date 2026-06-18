Đoàn đại biểu Quốc hội, Sở Xây dựng, VKSND TP.HCM ghi nhận dấu ấn hơn 35 năm của Báo Pháp Luật TP.HCM 18/06/2026 18:39

(PLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã đến thăm, chúc mừng và chia sẻ với tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 18-6, nhiều đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Các đoàn đều ghi nhận vai trò của Báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phản biện chính sách, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM cũng như góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM do ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tòa soạn.

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Hoàng Ngân đánh giá cao những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật cũng như sự phát triển chung của TP.HCM. Theo ông, Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những cơ quan báo chí có bản sắc riêng, đặc biệt ở lĩnh vực pháp luật và chính sách công.

Nhiều bài viết của báo không chỉ phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tích cực, tạo diễn đàn để người dân, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng trao đổi, hiến kế cho sự phát triển của thành phố.

Ông Ngân cũng chia sẻ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM. Theo ông, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, những người làm báo chắc chắn sẽ có những tâm tư, cảm xúc riêng. Ông gửi lời động viên, sẻ chia đối với tập thể những người đã nhiều năm gắn bó với nghề báo.

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, chia sẻ với đội ngũ Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáp từ, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của Đoàn ĐBQH TP.HCM dành cho tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo. Ông Hiển cho biết hơn 35 năm qua là một hành trình đầy nỗ lực và tự hào của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo ông Hiển, trong nhiều năm qua, Đoàn ĐBQH TP.HCM luôn là đơn vị gắn bó và nguồn thông tin quan trọng của tòa soạn. Những ý kiến, góc nhìn và góp ý từ các đại biểu cũng là nguồn tư liệu quý... góp phần giúp báo thực hiện nhiều tuyến bài chuyên sâu, chất lượng về chính sách, pháp luật và các vấn đề dân sinh.

“Những kết quả mà Báo Pháp Luật TP.HCM đạt được hôm nay một phần là nhờ sự đồng hành, hỗ trợ rất quý báu từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và các đại biểu Quốc hội. Dù tới đây có những thay đổi nhưng những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ tiếp tục gìn giữ tinh thần nghề nghiệp, trách nhiệm với bạn đọc và phát huy những giá trị đã được xây dựng qua hơn 35 năm hình thành, phát triển” - ông Nguyễn Đức Hiển nói.

. Cùng ngày, LS Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; LS Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM và LS Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP.HCM, đã đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM.

Các luật sư đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, LS Bùi Quang Nghiêm cho biết giữa giới luật sư và những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM từ lâu đã có nhiều điểm tương đồng trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, đó là cùng hướng đến sự thật, lẽ phải và bảo vệ công lý. Chính những giá trị chung ấy đã tạo nên mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa báo chí và giới luật sư trong nhiều năm qua.

Ông cũng ghi nhận và trân trọng sự đồng hành của Báo Pháp Luật TP.HCM đối với hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng như các sự kiện nghề nghiệp của giới luật sư.

“Đối với giới luật sư, Báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là diễn đàn pháp lý uy tín, nơi lan tỏa tiếng nói của những người hành nghề luật và góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân” - LS Nghiêm nói.

Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới dù có những thay đổi nhưng giá trị mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã xây dựng suốt hơn ba thập niên qua vẫn sẽ được kế thừa và tiếp tục phát huy, đặc biệt là vai trò cầu nối giữa pháp luật với đời sống xã hội.

Đáp từ, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết trong hành trình hơn 35 năm phát triển, giới luật sư luôn là những người bạn đồng hành đặc biệt của Báo. Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn, tham gia phản biện chính sách hay giải đáp các vấn đề pháp lý cho bạn đọc, nhiều luật sư còn góp phần tạo nên bản sắc riêng của tờ báo thông qua những góc nhìn độc lập, khách quan và giàu tính thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã đến thăm và gửi lời chúc mừng đến tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Linh ghi nhận vai trò đồng hành của Báo đối với ngành xây dựng trong thời gian qua. Theo ông, báo chí nói chung và Báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng luôn là người bạn đồng hành tin cậy của ngành xây dựng. Những thông tin từ báo chí giúp lãnh đạo ngành kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, xây dựng và phát triển đô thị.

“Dù thời gian tới có những thay đổi về mô hình tổ chức hay vị trí công tác, tôi tin rằng những người làm báo sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM” - ông Linh nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáp lời, ông Nguyễn Đức Hiển chia sẻ dù có những thay đổi tới đây thì tinh thần phụng sự bạn đọc, trách nhiệm xã hội và các giá trị cốt lõi của Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ được tiếp nối.

Ông cũng bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Sở Xây dựng, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao nhiều cảm xúc hiện nay. "Sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo sở và cán bộ, công chức ngành xây dựng là nguồn động viên rất lớn đối với tập thể những người làm báo” - ông Hiển nói.

Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Ông Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của VKSND TP.HCM cũng đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại buổi thăm, ông cho biết VKSND TP.HCM nói riêng và ngành kiểm sát nói chung luôn có mối quan hệ gắn bó, đồng hành chặt chẽ với Báo trong suốt nhiều năm qua.

Đoàn công tác VKSND TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Trìu, với thế mạnh về lĩnh vực pháp luật, tố tụng và cải cách tư pháp, Báo Pháp Luật TP.HCM nhiều năm qua đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với người dân. Những thông tin, phân tích chuyên sâu cùng các ý kiến từ chuyên gia được đăng tải trên báo đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ về việc thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ quan báo chí, ông Trìu tin tưởng với nền tảng chuyên môn vững vàng, đặc biệt là kiến thức pháp luật và kinh nghiệm báo chí được tích lũy qua nhiều năm, đội ngũ của báo sẽ tiếp tục phát huy năng lực ở những vị trí mới.

“Tôi là độc giả thường xuyên của Báo Pháp Luật TP.HCM. Không chỉ theo dõi các bài viết, tôi rất thích cách tờ báo tiếp cận và phân tích các vấn đề pháp lý, xã hội” - ông Trìu chia sẻ.

Đáp từ, ông Nguyễn Đức Hiển gửi lời cảm ơn lãnh đạo VKSND TP.HCM đã luôn dành sự quan tâm, đồng hành với tờ báo trong suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM (phải). Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Hiển, ngành kiểm sát luôn là một trong những đối tác đặc biệt của Báo Pháp Luật TP.HCM, đồng hành cùng tòa soạn trong cung cấp thông tin, giải đáp các vấn đề pháp lý và góp phần nâng cao chất lượng các tuyến bài chuyên sâu.

Ông khẳng định những thành quả mà báo đạt được trong hơn 35 năm qua có sự đóng góp quan trọng từ các cơ quan tư pháp, trong đó có ngành kiểm sát. Đồng thời bày tỏ trân trọng trước tình cảm, sự đồng hành của ngành kiểm sát và tin rằng những giá trị cốt lõi, tinh thần thượng tôn pháp luật của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

. Cùng ngày, nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34), Thượng tá Lê Văn Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, ghi nhận những đóng góp của báo trong công tác tuyên truyền quốc phòng - an ninh, phản ánh kịp thời hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đoàn Hội Doanh nhân TP.HCM do ông Huỳnh Danh Dự, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM đối với cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông Dự, xã hội luôn cần những người làm báo có chuyên môn pháp luật để đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết báo luôn xác định mục tiêu trở thành điểm tựa pháp lý cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Hội Doanh nhân TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM do PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng nhà trường, dẫn đầu đã gửi lời chúc mừng và động viên đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy bản lĩnh, năng lực nghề nghiệp trong giai đoạn mới.

Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM cũng đến thăm, động viên tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo.

Đoàn Trường Đại học Mở TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Đại diện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Giám đốc bệnh viện, ghi nhận những đóng góp của Báo trong công tác truyền thông y tế. Bà mong muốn mối quan hệ gắn bó giữa bệnh viện và đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Đoàn công tác Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trương Tấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú ,đánh giá cao những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phản ánh các vấn đề dân sinh và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Ông tin rằng với kinh nghiệm, bản lĩnh và tình yêu nghề, đội ngũ những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thành công trên những chặng đường mới.

Đoàn công tác phường Tăng Nhơn Phú và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè, cũng đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Đoàn công tác UBND xã Nhà Bè và Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Nguyễn ghi nhận những đóng góp của báo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đồng hành cùng địa phương. Chủ tịch UBND xã Nhà Bè bày tỏ sự chia sẻ với đội ngũ người làm báo trước những thay đổi về mô hình tổ chức báo chí, mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.