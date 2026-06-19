TP.HCM trình chủ trương đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo 19/06/2026 09:27

(PLO)- Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.300 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Sáng 19-6, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI lần thứ ba, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP xem xét chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Toàn cảnh kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI. Ảnh: LÊ THOA

Mới đây, ngày 20-5, UBND TP.HCM chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương, Hội đồng thẩm định đã họp, yêu cầu nhà đầu tư tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thành phố xem xét.

Theo kết quả thẩm định, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 16.300 tỉ đồng. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT với phương án thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước theo quy định.

Người dân sống trong khu chợ Gà - Gạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, khu Mả Lạng là khu dân cư hiện hữu nằm tại khu vực trung tâm TP với mật độ dân số cao, hình thành qua nhiều giai đoạn. Phần lớn nhà ở được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, kết cấu san sát, nhiều công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống và an toàn đô thị.

Hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh cùng các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng tại khu vực này cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Đáng chú ý, nhiều tuyến hẻm có lộ giới nhỏ, gây khó khăn cho phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo số liệu rà soát sơ bộ, phạm vi chỉnh trang khu Mả Lạng ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất của 1.459 hộ dân với khoảng 4.693 nhân khẩu. Dự án còn liên quan đến nhiều công trình công cộng hiện hữu như trường học và các cơ sở phục vụ cộng đồng.

UBND TP.HCM đánh giá việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước khắc phục tình trạng hạ tầng quá tải, xuống cấp. Đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm.

Đối với khu Chợ Gà - Gạo, UBND TP.HCM cho biết đây là khu dân cư hình thành từ lâu đời, tập trung đông dân cư kết hợp hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ. Quá trình phát triển đô thị khiến khu vực bộc lộ nhiều hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong khi hệ thống giao thông nội bộ chật hẹp, nhiều công trình nhà ở đã xuống cấp.

Điều kiện tiếp cận phục vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế, khả năng thoát người khi xảy ra sự cố chưa bảo đảm yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khu dân cư.

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy dự án ảnh hưởng khoảng 252 căn nhà, liên quan đến 192 hộ dân với 744 nhân khẩu, gồm 686 nhân khẩu thường trú và 58 nhân khẩu tạm trú. Số người cư trú thực tế khoảng 492 người.

Việc chỉnh trang khu Chợ Gà - Gạo sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân trong khu vực.