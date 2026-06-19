Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM: Xem xét chủ trương đầu tư 4 dự án trọng điểm 19/06/2026 09:12

(PLO)- Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư bốn công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19-6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã khai mạc kỳ họp thứ ba, kỳ họp thường lệ năm 2026.

Tham dự kỳ họp, về phía lãnh đạo Trung ương có bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM.

Toàn cảnh kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI. Ảnh: LÊ THOA

Xác định rõ hơn trách nhiệm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết kỳ họp thứ ba diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với TP.HCM. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đang hướng tới kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và các đại biểu trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Ông nhìn nhận đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của TP, xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây cũng là thời điểm tròn một năm TP vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết thời gian tới, TP đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tinh thần đó đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết 09 và được Thành ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 21. “TP kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của TP trong khu vực” - ông Võ Văn Minh nêu.

Quyết định 53 nội dung

Theo ông Võ Văn Minh, tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công sáu tháng đầu năm; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: LÊ THOA

HĐND TP cũng xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, tạo cơ sở để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, xem xét các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khơi thông nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở.

Các đại biểu trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét, quyết nghị các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác; tiếp tục chăm lo người có công, các đối tượng chính sách, người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh nhấn mạnh kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TP trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: LÊ THOA

Đáng chú ý là việc xem xét chủ trương đầu tư bốn công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; xem xét một số chính sách an sinh xã hội thiết thực, trong đó có chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ngoài ra còn có xem xét, quyết định các chính sách tri ân, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; ban hành các chính sách về phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với lực lượng tham gia công tác ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình mới.

“Đây là những quyết sách thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của TP đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ đã gắn bó, cống hiến cho cơ sở trong nhiều năm qua. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, giữ vững ổn định ở cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn TP” - ông Võ Văn Minh nói.